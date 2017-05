Mi viaje a México 2017

Por: Horacio Ahumada.

Uno de los principales objetivos de mi viaje a México fue transmitir nuestro programa de radio “Comentando las Noticias” desde nuestro México lindo y querido; lo que sí es muy nuestro y de que esta lindo esta lindo, sobre todo nuestra gente, muy pero muy amable y linda, lo bonito que se siente que cualquier persona que te encuentras de frente y sin conocerla te saluda, te da los buenos días, te regala una sonrisa, la gente se ve feliz aunque no tengan los recursos económicos para serlo totalmente, sin embargo fui a cargar la batería con esa energía de amor y cariño que todos los que vivimos de este lado necesitamos. Afortunadamente transmití ese sabor, ese ambiente, ese cariño por las ondas radiales y por las palabras escritas de esta columna. Una de mis mayores metas en un muy corto futuro es transmitir en vivo de nuestros países hispanos, México, Centro y Sur América. Afortunadamente la tecnología está avanzando tanto que todos estos menesteres de la comunicación radial y escrita cada día se vuelven más sencillas y así facilitan las transmisiones desde cualquier parte del mundo, todo tiene un costo por supuesto, pero con mucho trabajo y patrocinadores creo que lo podremos lograr. Ir a los lugares y transmitirles a aquellos hermanos hispanos que no pueden dejar este país porque sería muy difícil y peligroso volver. México en esta ocasión lo vi lindo, tranquilo y hasta cierto punto barato cuando uno dispone de algunos dólares para disfrutar de su comida, fruta que sabe a lo que es, ya que maduró en su planta y no en bodegas como las comemos aquí, en fin para que decirles que lo que se hace y se produce con amor sabe delicioso. El lado oscuro del viaje fue de tanta queja de “raterillos” que molestan quebrando vidrios de carros, rompiendo puertas para asaltar hogares, eso sí que verdaderamente está al día, muchas calles en malas condiciones que denotan la mala administración del gobierno y el desvío de los recursos de las arcas públicas que de seguro van al bolsillo de los políticos ávidos de puestos para poder quedárselos. La gente está cansada de tantos gobernadores , presidentes municipales y autoridades ratas que dejan temblando las arcas gubernamentales protegidos por la impunidad de la ley. Me quedé boquiabierto después de ver los bajos costos de vida en precio de viviendas, comida, precio de comidas en restaurantes, fruta, verdura, servicios como el agua potable, médicos y medicinas, eso debe de ser por los bajos salarios que nuestra gente recibe. A todos aquellos que tienen a sus padres ojala y puedan mandarles lo que puedan porque lo que se recibe en dólares rinde para ayudarles como se merecen. Mi mayor deseo es que el presente gobierno de Trump entienda que es muy necesario realizar una “Regulación Migratoria” que permita trabajar y entrar-salir de los Estados Unidos para los que no tienen la oportunidad de ir a ver a sus padres o volver a vivir en sus lugares de origen y recargar energía para regresar de nuevo al trabajo y estar en un ciclo de nueva vida con la esperanza de sentir la libertad de ir y venir a nuestras tierras. GRACIAS