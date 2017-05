Previo al GP de España

En el GP de España veremos cuál es el destino para el resto de la temporada de Red Bull y del equipo rosa (no rojo rosa) al probar las actualizaciones que tendrán para sus autos formula, posible también que veamos el rebote que normalmente da Hamilton después de una mala carrera, pero primero viajemos atrás en el tiempo para recordar…

¿Qué paso en el GP de Rusia?

Primero, casi al último llego el discutido Presidente (¿Zar-isdente?) Vladimir Putin con su corte ¿y quién salió a recibirle? Bernie Ecclestone ¡YES! Demostrando que hay capacidad en la tercera edad para conservar la chamba y la dignidad que deriva del trabajo, que buena onda de Liberty Media que le dan la oportunidad, el respeto y la posición que se merece, el nuevo puesto de Bernie es: “Chairman Emeritus” (traducido a latín: “Dinosaurus Pristinus”). Además, quien mejor para recibir al Zar-isdente Ruso que El Supremo de la Formula-1 (ahora: Ex-Supremo Emeritus). Bernie reapareció en cámara al mando del momento, como siempre despeinado Ja-Ja, Ja-Ja- (al ritmo de la canción de los 60’s despeinada), portando su acostumbrado uniforme de pantalón negro (¿la parte de abajo del traje?) y camisa de manga larga blanca con su gafete colgándole del cuello ¿de veras necesita andar con gafete? Yo pregunto si ya es tiempo que cambie vestuario, nueva chamba nuevo “look,” ¿cómo se vería Bernie con traje de lino blanco? Corbata blanca, tenis blancos, todo blanco, tipo George Burns en las películas ¡Oh Dios! ¿ya me agarraron la onda?

Continuando con el final de la carrera, a veces tenemos la suerte que nos pasen escenas inolvidables desde el “chill down room,” lugar donde los pilotos ganadores pasan un momento, como su nombre en inglés indica para reincorporarse antes de continuar al evento de premiación, en esta ocasión vimos de nuevo a Bernie llevando a Putin con la corte y su traductor para conversar con los ganadores, asunto por demás trillado pues ¿de qué van a hablar? ¿Oye Valteri y que piensas si invado Ucrania otra vez? O, si fueran amigotes quizás escucharíamos algo como: -Spatsiva Vladimir ¿qué paso con la caja de vodka que me ibas a mandar al yate? o, -La próxima carrera no se te olvide invitar a las hijas y a la esposa de Trump que están bien guapas- Así, sería divertido pero lo que escuchamos son los tropiezos aparentemente incomodos de una conversación forzada que se ve y suena tonta: Putin tratando de conversar con Kimi en Ruso a través del traductor –Ahora ya viene mucha gente a ver la carrera ¿verdad?- le preguntaba Putin a Kimi que le veía con cara de “¿what?” Para luego de escuchar la traducción del interprete responder, igual de menso: –Si, si… Mucha gente, les gusta cada vez más (¿?)- Es muy interesante ver el desarrollo del “chill room” aun cuando sea con bobadas como la de Putin, las escenas “tras bambalinas” que desde ahí se trasmiten, con poca oportunidad de preparar y mucha espontaneidad son el “reality show” de la carrara, valen oro molido pues reflejan la realidad del estado de ánimo del ganador y los que aun en pódium perdieron el primer lugar, los dos perdedores. A veces se alcanza a escuchar algo de lo que se están diciendo, pero aun sin sonido se capta la alegría o la tensión que existe entre ellos en el momento y es fácil interpretar el lenguaje corporal de los pilotos que dice más que mil palabras. El “chill room” de Austin en 2015 nos regaló la inmortal escena de Hamilton aventándole la cachucha a Rosberg que se encontraba sentado, visualmente frustrado por perder la carrera y el campeonato mundial de 2015, Hamilton le aventó la beisbolera como si Rosberg fuera su asistente, gesto quizás estudiado en el momento por el inglés a sabiendas que estaba la cámara a su espalda. Hamilton demostró con altanería que había ganado con superioridad suficiente, que la batalla entre él y Rosberg era una mera invención de los medios ¿cuál competencia? en más de veinte años de correr en los mismos circuitos Hamilton siempre venció a Rosberg, lobo alfa domina a lobo beta (¿No lo viste? Haz clic aquí: http://bit.ly/2q9cKag).

Bottas conquisto su primera victoria en F-1, y dijo el con autentico tono de humildad “Tomo algo de tiempo (ochenta y tantas carreras) pero por fin lo logre“ Merecida victoria del Finlandés que de un zarpazo rebaso a Kimi y a Vettel que arrancaban victoriosos después de calificar en P-1 y P-2, desde 2008 Ferrari no amarraba el uno dos en la parrilla de salida, pero Vettel y Kimi fueron víctimas instantáneas del Bottas-móvil que todavía más potente que los ahora poderosos caballitos rampantes, les dijo adiós al salir de la primera curva, voló al aire libre y eso fue todo. Hamilton cojeo todo el fin de semana (califico en cuarto ligar detrás de Bottas ¡OMG!) y pese a que la carrera estuvo: “Ahh…” La emoción deportiva se pone a peso:

Primero: Bottas no va a ser el segundón de Hamilton, tiene bastante más pedal que pisar que Rosberg y así quedó aclarado (humildemente).

Segundo: Los Ferrari están hambrientos y parece que no se les va a quitar el apetito, pero ahora si tienen coche para competir. Queda claro que Mercedes no está fingiendo la ahora evidente vulnerabilidad que pueden tener si no están al 100% de su capacidad.

Tercero: Alonso lleva tres de tres carreras sin poder terminar y una más que no arranco, en Rusia el coche le duro unos ocho metros después del arranque y se descompuso ¡Oh desastre! Los medios no se cansan de especular un eminente divorcio entre McLaren y Honda, pero en realidad que va hacer a estas alturas McLaren ¿comprar un motor Renault? U-lala.

Cuarto: En la contienda F-1 latina, que creo que solo aquí estamos contabilizando (¿será?), cambia el marcador Checo Pérez Vs Felipe Massa, debido a un error o algo aún más extraño pues en las últimas vueltas Massa tuvo que entrar a cambio de neumáticos lo que permitió al astro azteca terminar adelante del brasileño que llevaba la delantera hacia el cierre de la contienda. Resultado en puntos al cierre del GP de Rusia cuarta carrera de veinte en total: Checo 22 puntos en 7mo lugar Vs Massa 18 puntos en 8vo lugar (¡Ahí caramba!)

Quinto: Force India y los #PinkPanthers quizás sean el mejor equipo de la Formula-1, veámoslo desde el punto de vista financiero: ¿cuánto dinero han invertido Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull y ¿cuántos puntos tienen? Hacemos una operación para determinar cuánto les ha costado cada punto en el campeonato de constructores:

Inversión total / Puntos = Costo por punto

Ahora para tomar en cuenta la posición que ha conseguido el equipo en el campeonato y obtener un factor de eficiencia que refleje la relación costo VS resultados dividimos:

Costo por punto / Posición en el campeonato = Factor de eficiencia

Entre más pequeño sea el número resultante es mayor el factor de eficiencia. Sin saber los datos exactos apuesto dos cenas completas en Burger Kien o Mcdonas que el mejor equipo, el que ha logrado el número más pequeño (verbigracia el mejor factor de eficiencia) en 2016 y lo que va de 2017 es Force India… ¡Impresionante! Sigan así muchachos y un día no lejano se van todos directamente a Ferrari.

Ahora las preguntas que nos ocupan para el GP de España son:

Barcelona es territorio Ferrari ¿veremos el primer 1-2 de Escudería en la era moderna? O Hamilton viene a matar después de “echar la guebis” en Rusia. Toda la latinada atenta para ver cómo andan las #PanterasRosas con las actualizaciones 2017. Todo el Universo atento a ver cómo anda el Red Bull de Max Verstappen con el casi totalmente nuevo auto F-1 2017 (que también maneja ¿cómo se llama?… A si Ricciardo). Nuestra simpatía y muy sentido pésame por la avería del motor Honda que una vez más le impidió a Fernando terminar la carrera (aquí nos adelantamos un poquitín pero la estadística indica 0 de 4 por lo tanto de una vez damos la nota).

Envíen sus respuesta a las preguntas y además sus comentarios y correcciones a un servidor cualesfrenos@gmail.com o contacten via Twitter: @CualesFrenos ¡Hay se ven!