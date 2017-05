Sondeo revela un menor interés de los turistas estadounidenses por Cuba

Miami, 3 may (EFEUSA).- El interés de los turistas estadounidenses por Cuba está en descenso y un 76, % frente a un 70 % del año pasado, considera improbable que vaya a planear un viaje a ese país, según un sondeo publicado hoy.

El sondeo fue hecho por la compañía de seguros Allianz Global Assistance a partir de las respuestas de 1.541 personas a un cuestionario enviado por internet del 11 al 13 de abril.

Un año después de que el Gobierno de Estados Unidos aliviase la restricciones para viajar a Cuba, al calor del proceso de normalización de relaciones, los investigadores de Allianz Global Assistance descubrieron que, aunque un 34 % cree que la isla ha mejorado como consecuencia de ello, ha perdido parte del interés de los estadounidenses como destino turístico.

“Nuestro estudio encontró que solo un 2 % de los estadounidenses piensa viajar a Cuba en los próximos seis meses, otro 2 % cree que lo hará a fines de 2017 y un 10 % afirma que irá en algún momento de 2018”, dijo Daniel Durazo, director de Comunicación de Allianz Global Assistance para Estados Unidos, en un comunicado.

La compañía hizo el mismo sondeo en 2016 y en la comparación con el de 2017 se siente un interés menor por Cuba como destino turístico, además de un cambio en las preocupaciones principales de los turistas estadounidenses respecto a ese país.

Al preguntar por sus principales inquietudes en relación con Cuba, un 38 % (seis puntos menos que en 2016) mencionó la seguridad y un 12 % (tres puntos menos), el temor a un gobierno comunista.

Por el contrario, aumentaron cuatro puntos las menciones a la falta de información sobre experiencias en Cuba de otros turistas (22 %) y un punto y dos puntos, respectivamente, las que se refieren a la infraestructura turística (13 %) y conectividad de internet y teléfonos móviles (9 %).

La falta de instituciones de salud adecuadas preocupa a un 6 % de los encuestados, lo que no ha variado desde 2016.

El 40 % de los entrevistados este año manifestó un interés general en viajar a Cuba, lo que significa dos puntos porcentuales menos que en 2016, y un 60 %, o dos puntos más, dijo no estar interesado.

Los “resorts” y las playas de Cuba son para un 32 % de los encuestados lo que más les interesa y lo que más cuenta a la hora de decidir un viaje a Cuba.

Detrás vienen las atracciones culturales (23 %), la comida y el ron (13 %), la gente de Cuba (9 %), los automóviles de los años 50 (9 %), los cigarros (7 %) y la familia y los amigos (7 %).

Están en alza la comida y el ron (dos puntos más que en 2016), los cigarros (dos puntos más) y la familia y la amistades (dos puntos más), mientras que bajó el interés por las playas (un punto menos), la gente (tres puntos menos) y la cultura (un punto menos).

El interés por los autos clásicos se mantiene en el mismo nivel.

En cuanto a los cambios negativos que puede haber tenido para Cuba el hecho de que se haya abierto para los turistas estadounidenses, un 52 % dice que no ha habido ninguno.

