Ferguson inicia un caso federal de derechos civiles por acoso sexual a trabajadores agrícolas

SPOKANE: El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy que acusa a una empresa agrícola de Quincy y a su mayordomo de violar el Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Washington Contra la Discriminación por el acoso sexual de trabajadoras, prácticas discriminatorias de contratación y represalias contra las trabajadoras que informaron acerca de la conducta inapropiada. En una demanda presentada el día de martes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington, Ferguson alega que la operación y las políticas de la compañía del Condado de Grant, Horning Brothers LLC, permitieron que uno de sus capataces, Hermilo Cruz, acosara y discriminara sexualmente a las trabajadoras durante muchos años. La demanda alega que Horning Brothers sabía o debió haber sabido sobre la conducta de Cruz. La demanda acusa a la empresa y a Cruz de tomar represalias contra las trabajadoras que rechazaron las insinuaciones de Cruz o se quejaron de su conducta. Las trabajadoras que denunciaron la conducta fueron reprendidas, despedidas o no fueron contratadas la siguiente temporada. “Los trabajadores agrícolas de bajos salarios forman parte de una población vulnerable con recursos limitados; merecen ser escuchados”, dijo Ferguson. “Ninguna mujer debería ser forzada a aceptar el acoso sexual como una condición de su trabajo”. A partir del 2015 había cerca de 100,000 trabajadores agrícolas en el estado de Washington, de los cuales las mujeres comprendían cerca del 28 %. El acoso sexual en la industria agrícola es un “riesgo laboral” que tiene un profundo impacto en la capacidad de las mujeres para trabajar segura y productivamente en la industria, de acuerdo con el Centro de Seguridad y Salud Agrícola del Noroeste Pacífico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington (University of Washington School of Public Health’s Pacific Northwest Agricultural Safety & Health Center). Horning Brothers opera un almacén de empaque de cebollas en Quincy, donde Cruz es el capataz. La demanda alega que al menos desde 2012, la compañía y Cruz únicamente contrataron mujeres para clasificar cebollas en la línea de empaquetado, y limitaron la contratación de mujeres para otros puestos. La investigación de la Procuraduría General comenzó el año pasado e incluyó entrevistas con múltiples testigos y víctimas. El Proyecto Justicia del Noroeste (Northwest Justice Project) remitió el caso a la Oficina del Procurador General. Varias clasificadoras (sorteadoras) fueron presuntamente sometidas a insinuaciones sexuales no deseadas y a veces graves e invasivas por parte de Cruz, incluidas solicitudes de sexo, comentarios sobre su apariencia, gestos abiertamente sexuales, tanteos y toques no deseados. La queja también alega que Cruz pidió o intentó obligar a algunas mujeres a tener relaciones sexuales con él para garantizar que siguieran siendo empleadas. A Cruz y a Horning Brothers también se les acusa de reprender, despedir o no volver a contratar empleadas que rechazaron las insinuaciones de Cruz o se quejaron con otros– incluidos los dueños de la compañía– del comportamiento del capataz. La Oficina del Procurador General acusa a la compañía y a Cruz de múltiples violaciones de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Washington Contra la Discriminación por prácticas de contratación discriminatorias y segregadas, acoso sexual, ayudar y fomentar conductas ilegales y tomar represalias contra las empleadas. La demanda pide órdenes judiciales para detener las prácticas ilegales, compensación de daños a las víctimas y los costos y honorarios por la demanda del estado. Colleen Melody, jefa de la División de Derechos Civiles Wing Luke, y Patricio Marquez, Subprocurador General, dirigen el caso. Cualquier persona que crea que tiene información sobre este caso debe comunicarse con la División de Derechos Civiles al 1-844-375-1217 o por correo electrónico a civilrights@atg.wa.gov. La División de Derechos Civiles Wing Luke se creó en 2015 para proteger los derechos de todos los habitantes de Washington al hacer cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación. Se llama así por Wing Luke, quien fue Subprocurador General del estado de Washington a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Él fue la primera persona de color elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y el primer asiático estadounidense elegido para ocupar un cargo público en el Noroeste del Pacífico. La Ley de Washington Contra la Discriminación prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, discapacidad o condición de veterano o militar con licencia honorable. Hay más información disponible sobre las leyes de derechos civiles de Washington para el empleo en http://www.hum.wa.gov/employment. Las personas que crean haber sido víctimas de discriminación laboral pueden presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en http://www.hum.wa.gov/discrimination-complaint o pueden escribir a la Oficina del Procurador General a civilrights@atg.wa.gov.