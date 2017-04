Activistas llaman a repetir el “Día sin inmigrantes” en el Día del Trabajo

Washington, 31 mar (EFEUSA).- Activistas, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y sindicatos llamaron hoy a repetir el “Día sin inmigrantes” el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y realizar marchas contra las medidas migratorias de Donald Trump.

En una rueda de prensa telefónica, los activistas anunciaron movilizaciones de inmigrantes trabajadores, entre otros colectivos, en las que no acudirán a sus puesto de trabajo y cerrarán sus negocios para demostrar la aportación de la comunidad hispana e inmigrante a la economía estadounidense.

Bajo el nombre “Rise Up!” (¡Levántate!), los distintos grupos nacionales y locales y sindicatos organizadores avisaron de que las marchas tendrían lugar en más de 40 ciudades de todo el país y auguraron una presencia de unas 100.000 personas en las calles.

La directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Angélica Salas, aseguró que a través de huelgas, marchas y protestas los inmigrantes mostrarán su poder y lucharán contra las “políticas antiinmigrantes” impulsadas por el presidente Trump.

“Queremos demostrar que los inmigrantes tenemos el poder de mover hacia adelante la nación, pero también de pararla si no se nos reconoce”, explicó Salas.

Por su parte, el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez, que participará en las protestas el próximo 1 de mayo, aseguró que en las movilizaciones previstas para el Día Internacional del Trabajo lucharán, no sólo por los derechos de los trabajadores, sino también por el de los inmigrantes.

“Le vamos a demostrar a todo Estados Unidos que levantaremos nuestras voces contra el miedo, y les vamos a dejar claro (a los inmigrantes indocumentados) que no están solos ni abandonados y que estamos con ellos”, aseguró Gutiérrez.

Para ello, también apeló a los sindicatos, a la comunidad musulmana, al feminismo y todos los colectivos “que se ven amenazados por Trump” para dar una muestra de unidad ante el miedo que, asegura, buscan generar las políticas del presidente del país.

“Si lo hacemos todos juntos, se verá a toda una comunidad lista para la luchar y responder. No es el momento para quedarse en casa, sino de luchar”, agregó.

La directora ejecutiva de Voces de la Frontera, Christine Neuman-Ortiz, recalcó que aunque su organización lleva promoviendo el boicot como forma de lucha por los derechos de los inmigrantes en EE.UU. desde hace más de 10 años, el pasado 16 de febrero, fecha en la que se llevó a cabo un “Día sin inmigrantes”, supuso la movilización de este tipo más importante del colectivo.

Ese día, negocios de todo el país en sectores como el de la construcción, restaurantes, servicios de cuidado de niños o supermercados, con el apoyo de los empresarios, cerraron en un espontáneo boicot contra las políticas migratorias de Trump en Washington, Boston, Filadelfia o Los Ángeles, entre otras ciudades.

La marcha del 1 de mayo aprovechará la presencia de legisladores como Gutiérrez para demandar también al Congreso federal que desempeñe un papel clave en la política migratoria y en su reforma.

La directora del Centro de Acción para el Cambio Comunitario, Kica Matos, expresó que seguirán batallando por sus derechos y que demostrarán que Estados Unidos “no funciona sin inmigrantes”, ya que ni trabajarán, ni acudirán a las escuelas, ni compraran.

“La lucha está lejos de terminar. Aunque la gente tiene miedo y enojo, el 1 de mayo nos levantaremos contra el miedo, la discriminación y la injusticia. Será un día de unidad y solidaridad, para mostrar el poder y la fuerza de la comunidad inmigrante.

Por su parte, Cristina Jiménez, de la organización proinmigrantes United We Dream, invitó también a los jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores), a protestar y a unirse por los “abusos de Trump y de los políticos oportunistas”.

Related