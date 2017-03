Peligran visas de artistas y atletas en visitas a Estados Unidos

Phoenix (AZ), 31 mar (EFEUSA).- El endurecimiento de la política migratoria desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca afecta no solo a los indocumentados, sino también a visitantes, atletas y artistas que llegan con visas de turistas.

Lo que antes era una entrada de rutina para los visitantes que acudían a alguna competencia, presentación o promoción artística sin fines de lucro, ahora queda al criterio y escrutinio de las autoridades migratorias en los puertos fronterizos.

Que los protocolos de entrada al país se han vuelto más rígidos es algo que sabe bien el entrenador de boxeo Martín Reyes Armenta.

“Ya le negaron la entrada a cuatro boxeadores que venían a competir a Phoenix, y les quitan la visa cuando se dan cuenta que esta mintiendo, por eso es muy importante que tomen precauciones cuando vengan a Estados Unidos”, aseveró en unas declaraciones a Efe.

Marcos Garciaacosta, abogado de inmigración y de negocios, ahondó en lo dicho por Reyes Armenta.

Las personas que desean llevar a cabo presentaciones en Los Estados Unidos están sujetas a diferentes tipos de visados, esto en función a su categoría profesional para realizar presentaciones.

Recordó que era común que los artistas o deportistas que visitaban el país con fines benéficos podían presentarse usando una visa de turista o de negocios (B-1/B-2), siempre y cuando no recibieran paga.

Pero aclaró que la ley migratoria siempre ha sido clara: no se permite que se realicen presentaciones con fines de lucro utilizando las visas de turistas.

“Lo que pasa es que antes no ponían tanta atención a lo que hacían los visitantes, ahora la entrada al país está condicionada al criterio del agente de migración, si piensa que vas a cobrar y trabajar, te pueden quitar los papeles y hasta deportar”, advirtió.

Recomendó a las personas que llenan este perfil que si van a visitar Estados Unidos consulten a un abogado para que puedan solicitar la visa P-1B, que permite a extranjeros que son reconocidos internacionalmente como atletas, artistas o animadores trabajar temporalmente en los Estados Unidos.

Recientemente el popular comediante mexicano Carlos Bonavides, así como Maribel Fernández “La Pelangocha”, Yared Licona “La Wanders Lover” y la actriz Nora Velázquez, conocida por su papel como “La Chabelita”, recibieron la noticia de que se les iba a cancelar su visa de turista por sospechar que sus visitas obedecían a fines laborales.

Carmen Cornejo, directora de Lacey Larkin Frontera Fund, señaló a Efe que a mediados de marzo se acaba de vivir un caso similar durante el Festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas.

“Es un festival donde acuden músicos, cineastas, productores de medios interactivos de diferentes países, pero esta vez fueron duramente cuestionados por los agentes de los puertos de entradas migratorias, y muchos de ellos se les retiró la visa de turistas, a pesar de que no iba a cobrar por sus presentaciones”, detalló.

Mencionó que esta situación es reciente, ya que los artistas o atletas no se habían enfrentado a este tipo de escrutinios por parte de las autoridades migratorias.

“Algunos músicos denunciaron que les quitaron sus visas de turistas y les prohibieron la entrada por 5 años, son medidas muy extremas, porque no entraron al país de una manera indocumentada, pero es un reflejo de que estamos viviendo tiempos extremos, donde tenemos que ser muy cuidadosos en estos aspectos”, explicó.

A la campeona latina de Taekwondo Jenny Quezada le tocó vivir de cerca una situación similar cuando en febrero acudió a Las Vegas, Nevada, para participar en el Campeonato Abierto de su disciplina.

Según contó a Efe, uno de los competidores de origen iraní, Meisam Rafiei fue retenido en el aeropuerto por agentes de migración.

“Era solo un deportista que venía a competir y le negaron la entrada, tuvo que hablar el director ejecutivo del torneo para lograr que lo dejaran entrar al país y que pudiera ser parte del campeonato, no entiendo cómo no hay una ley o protección para los atletas”, comentó la deportista internacional.

El entrenador de boxeo Reyes Armenta agregó que los grandes promotores que traen equipos consolidados de deportistas o bandas musicales como la de “El Recodo” tienen los medios económicos para pagar una visa de trabajo, pero los deportistas que únicamente vienen a competir no pueden darse el lujo de pagar una visa P-1.

“Son deportistas que vienen a un evento amateur o de capacitación, o a competencias. Por eso les doy asesoría antes de venir, les digo que no traigan consigo nada de vestimenta que los identifique como boxeadores, por eso a los artistas les han quitado las visas, porque traen guitarras o vienen en grupo”, explicó el propietario del Gimnasio Cachanilla en Phoenix.

Mencionó que las autoridades migratorias han intensificado sus procedimientos de revisión, y que les han llegado a revisar los celulares para ver si traen algún contrato en su información personal.

