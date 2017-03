Las selecciones abren 2017 con Rusia 2018 en el foco y amistosos de postín

Madrid, 21 mar (EFE).- La mayor parte de las selecciones nacionales del mundo abren el programa competitivo de 2017 con Rusia 2018 en el foco y un ramillete de amistosos de postín.

Serán siete días consecutivos de encuentros en todas las confederaciones, que aceleran en sus respectivas fases clasificatorias para la fase final del torneo ruso y con compromisos preparatorios, algunos de los cuales de gran nivel.

Mientras en África comienza la ronda previa de clasificación para la Copa de Camerún 2019 con los partidos Santo Tomé y Príncipe-Madagascar y Yibuti-Sudán del Sur, este miércoles entre Europa y Asia se jugarán ocho amistosos, entre los que destaca el Alemania-Inglaterra.

Todo un clásico, con el Signal Iduna Park de Dortmund como escenario, que servirá como despedida al germano Lukas Podolski y como una piedra de toque de máxima exigencia tanto para el equipo de Joachim Low como para el de Gareth Southgate.

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, no podrá jugar ni este encuentro ni el oficial en Bakú ante Azerbaiyán por un problema en un gemelo, con lo que el barcelonista Marc Andre Ter Stegen podría ser el portero titular para un choque en el que Alemania tratará de tomarse la revancha de la derrota del pasado año en Berlín ante el cuadro inglés.

Sudamérica dirimirá el jueves y el martes dos jornadas claves dentro de las eliminatorias mundialistas, con Argentina en situación más que delicada, así que necesita ganar como local a Chile, la actual campeona de América, y en Bolivia en la altura de La Paz.

La albiceleste, que tiene la baja de Pablo Zabaleta y la duda de Paulo Dybala, es quinta actualmente a un punto de Chile y de Ecuador. La Roja tiene la ausencia por sanción de Arturo Vidal, pese a lo que tratará de sacar un buen resultado del estadio Monumental y luego ratificarlo frente a Venezuela, colista.

El barcelonista Luis Suárez, también sancionado, no podrá jugar ante Brasil en el Centenario de Montevideo. La canarinha lidera la tabla con 27 puntos, cuatro más que el equipo de Oscar Washinton Tabárez, que tratará de consolidarse como escolta del grupo con un buen resultado en este compromiso y en el de Perú.

Ecuador también intentará afianzarse en la zona de clasificación a costa de Paraguay y de Colombia, que no puede permitirse más fallos en Barranquilla ante Bolivia y en Quito.

Europa entra en juego en cuanto a la fase de clasificación mundialista el viernes sin grandes duelos pero con los favoritos atentos para no complicarse la vida, ya que aún no se ha llegado al ecuador de la previa.

A priori hasta parecen más atractivos los amistosos del lunes, entre los que sobresalen los encuentros Holanda-Italia, Francia-España, Portugal-Suecia o Rusia-Bélgica.

Costa Rica, que ha ganado sus dos partidos, defenderá el liderato de la Concacaf en los campos de la gran favorita, México, y de Honduras.

El combinado azteca contará con sus figuras internacionales en un intento de acabar con la resistencia de Keylor Navas y compañía este sábado y de ganar en Trinidad y Tobago.

Mientras África, aún con el sabor cercano de la CAN disputada en Gabón, destinará buena parte de su interés también en amistosos tan interesantes como Costa de Marfil-Senegal, Nigeria-Burkina Faso, Marruecos-Túnez, Sudáfrica-Angola o Egipto Togo, en Asia las selecciones de Irán y Arabia Saudí pretenden defender sus respectivos lideratos del acoso de Corea del Sur y Japón.

