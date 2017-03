El Importante “Plan B”

Por: Horacio Ahumada

Cuando Donald Trump empezó su campaña por el partido republicano buscando la presidencia de los Estados Unidos, mucha gente y grandes personalidades artísticas dijeron que si Trump llegaría a ser presidente serian los primeros en abandonar este país; hace unos días salió en las noticas donde comentamos que una señora de setenta años cumplió su promesa y se fue del país con rumbo a España, ahora estaremos en la espera de que las personalidades públicas cumplan con su palabra de irse de los Estados Unidos.

También acabo de comentar que mucha gente está preguntando sobre las posibilidades de emigrar hacia el Canadá, otros ya se fueron a México, otros la están pensando y otros no se animan a irse y tomaran el riesgo de seguir indocumentados; pero las personas que son previsoras están elaborando el ya famoso e importante”Plan B”.

Este plan es muy sencillo de explicar; Donald Trump ya empezó con guías migratorias que comienzan con la deportación de indocumentados criminales, que no ha explicado exactamente la lista de “crímenes” que serian aplicables para ser deportados, posteriormente Trump está luchando contra siete países musulmanes e insiste en no dejarlos entrar aunque cuenten con un residencia permanente.

El clima de la vida social puede cambiar, hasta me trae recuerdos cuando Adolfo Hitler empezó a comportarse como lo que iba a ser en el futuro un verdadero tirano y muchos personajes alemanes, extranjeros y judíos que vivían en Alemania tuvieron que hacer su plan de huida y lo hicieron a tiempo.

Aquí las amenazas de deportación de indocumentados está dada, lo mejor en los casos sin documentos o la sorpresa es que hasta los que tienen documentos podrían estar en peligro de no volver a entrar de estar fuera de los Estados Unidos o de que revisen sus archivos criminales y por cualquier error que se les encuentre podrían retirarles sus visas de trabajo, turista o residencia permanente y, al parecer a como van las cosas, solo los ciudadanos estadounidenses podrían respirar tranquilos, el resto quien sabe.

No quiero que con esta columna se interprete que esto nos va a suceder, claro que no, mi recomendación por si las dudas es hacer nuestro “Plan B” inclusive hasta recomiendo que lo elaboren los mismos ciudadanos porque a lo mejor el clima social no sea favorable para ciertos grupos minoritarios, no lo sabemos, pero no quiero que nos caiga el factor sorpresa y luego no sepamos qué hacer.

En el caso de los hijos de indocumentados, algunas organizaciones de ayuda social y abogados están ofreciendo los servicios de cartas-poder y documentos que otorgan derechos sobre los hijos para que usted tenga determinado con que familia de confianza podrían quedar, inclusive solicitar el apoyo del gobierno para la manutención para que no se conviertan en una carga financiera para la familia que les dará hogar y cuidado.

Me duele tocar el tema del “Plan B” pero es necesario porque debemos de usar nuestra inteligencia y aplicarla a la realidad que se está dando y que Dios nos bendiga. GRACIAS.