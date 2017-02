Félix Hernández impresiona con su buena forma; Stanton espera no lesionarse

Houston (EE.UU.), 20 de feb (EFE).- El protagonismo de los peloteros latinoamericanos ya se hace sentir en los primeros días de los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas con jugadores como el abridor estelar venezolano Félix Hernández que ha impresionado a los técnicos de los Marineros de Seattle por el gran estado de forma en el que ha llegado.

Hernández, quien normalmente progresa lentamente en los Entrenamientos de Primavera, tuvo una excelente sesión del bullpen durante el fin de semana.

La demostración que dio ha impresionado a los preparados del equipo y sobre todo a sus compañeros, luego de que el as de Seattle tuvo un estricto régimen de entrenamientos en la temporada muerta.

“Bromeaba con él el otro día y le dije que ahora sí tiene el físico de un hombre”, comentó el toletero dominicano Nelson Cruz acerca de Hernández. “Luce más corpulento. Espero que eso resulte en más victorias. Como los demás, sólo debe mantenerse alejado de las lesiones”.

Hernández, que cumplirá los 31 años en abril, se ha puesto en forma antes de lo normal para estar listo para tirar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol que iniciará el 10 de marzo.

El derecho también está más motivado en busca de un repunte luego de lo que consideró una decepcionante temporada del 2016.

Otro pelotero de origen hispano, el jardinero Giancarlo Stanton vuelve a tener como meta principal el que le respeten las lesiones y ser de nuevo el toletero estelar de los Marlins de Miami.

Stanton, tres veces convocado al Juego de Estrellas, todavía no ha podido completar esa temporada histórica en la que todo le salga bien.

Siempre ha habido algo que se le atraviesa en el camino y termina descarrilando hasta sus años más prometedores.

Durante el 2014, Stanton lideró a la Liga Nacional con 37 jonrones y terminó segundo en la votación para el premio al Jugador Más Valioso (MVP), pero la campaña concluyó temprano debido a aquel pelotazo que recibió en la cara en Milwaukee a mediados de septiembre.

Un año después, en el 2015, pegó 27 bambinazos en 74 juegos, pero una fractura en la muñeca izquierda a finales de junio lo obligó a perderse el resto de la temporada.

Mientras que la pasada temporada apenas pudo disputar 119 partidos por culpa de una rotura muscular Grado 3 en la ingle.

El historial de Stanton demuestra que, cuando está sano, es un toletero demoledor y el domingo durante los primeros enfrentamientos entre pitchers y bateadores, pegó dos jonrones, uno al jardín izquierdo ante Junichi Tazawa y otro hacia la banda contraria contra Hunter Cervenka.

Otro pelotero que ha llegado en plenitud de forma y confianza de cara a la próxima temporada es el toletero venezolano Víctor Martínez tras superar el sufrimiento de la pasada cuando tuvo que jugar con una hernia que le impedía el rendir al máximo con los Tigres de Detroit.

El bateador designado de los Tigres reconoció que desde la mitad de la pasada temporada cuando le apareció la hernia tuvo muchos problemas y sabía que los aficionados le pedían más como era natural, pero no podía, por lo que era frustrante ya que ellos no conocían la realidad.

Para Detroit, la lesión de Martínez coincidió con la fractura de una mano de Nick Castellanos, las persistentes dolencias de Cameron Maybin y el regreso de J.D. Martínez tras una molestia en un codo.

Martínez bateó .269 (de 242-65) con ocho dobles, 10 jonrones y 34 remolcadas en la segunda mitad de la temporada pasada. En agosto tuvo promedio de .297 (de 101-30), antes de batear .235 (de 85-20) en septiembre.

Al finalizar la temporada, Martínez se sometió a la cirugía en Lakeland y se rehabilitó en su hogar tras instalar un cuarto de ejercicios en su rancho de la Florida.

El veterano llega a su penúltima temporada del contrato de cuatro años y 68 millones de dólares que firmó con los Felinos después de terminar de segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en el 2014.

Martínez cumplió los 38 años el pasado diciembre, pero ahora con la hernia y los problemas de las rodillas en el pasado, se siente en su mejor forma desde el 2014.

Otro pelotero latino que espera recuperar toda su clase en la temporada del 2017 es el relevista dominicano Neftalí Féliz, que tras superar los problemas de visa ya llegó a la concentración de los Cerveceros de Milwaukee, donde está listo para rendir al máximo con su nuevo equipo.

Féliz llega a la pretemporada como principal candidato a ser el cerrador de los Cerveceros, que no se quedaron con Jeremy Jeffress y Will Smith en la fecha límite para realizar canjes durante la temporada anterior.

Los Cerveceros también se quedaron sin Tyler Thornburg durante el descanso invernal por lo que la llegada de Féliz lo proyecta como el máximo candidato a ser el cerrador estelar.

