Nicolás Lodeiro cree que puede convencer a Luis Suárez para jugar juntos en Seattle

LOS ÁNGELES, California – La reconocida amistad entre Nicolás Lodeiro y Luis Suárez podría pagar dividendos a futuro a la MLS, y en especial a Seattle Sounders, equipo al que se le podría presentar la oportunidad de juntar a ambos internacionales uruguayos.

Así lo aseguró Lodeiro durante el día de medios que realizó la MLS en la ciudad de Los Ángeles. “Es cuestión de que se de el momento”, aseguró el 10 cuando se le recordó el momento en el que Suárez intervino en una conversación en inglés para ayudar a ‘Nico’ durante las negociaciones previas a la firma de su contrato con los Sounders.

“Lucho (por Suárez) y yo hemos bromeado al respecto y él dice que ya tiene equipo para venir a MLS si se diera el momento”, reveló Lodeiro. “Se ha hecho aficionado a los Sounders y creo que si se diera sería fantástico para mí jugar a su lado”, aseguró el ya ídolo del equipo campeón de la liga en 2016.

Quedarse en Seattle es la prioridad prioridad para el volante. Y, con el paso del tiempo, el sueño de reunirse con el hoy delantero del Barcelona podría no ser un imposible. Lodeiro reconoció que durante el receso de invierno su representante tuvo contacto con otros equipos interesados en sus servicios, pero aseguró que su idea es mantenerse en MLS.

“Me encanta Seattle, estoy adaptado a la ciudad, y me encantaría que los Sounders me tengan en sus planes por muchos años porque la verdad esa es mi intención, quedarme lo que más se pueda”, dijo el creativo uruguayo.

Mientras mantiene la ilusión de poder jugar alguno vez junto a Luis Suárez en Seattle, ‘Nico’ se enfoca ahora mismo en el reto que implicará defender en 2017 la MLS Cup obtenida en 2016. “Todo el mundo va a querer ganarle al campeón. Y nosotros no queremos quedarnos en ese título, sino mejorar, hacer cosas grandes”, explicó.

Y aunque para muchos, el hecho de que Lodeiro se haya adaptado tan rápidamente a la MLS puede hablar de un bajo nivel en la liga, para el sudamericano es todo lo contrario. “Para mí es diferente, es que tuve todas las facilidades para dedicarme solo a mi trabajo”, valoró. “Venía en ritmo por haber estado en Argentina y que Sounders tenía una necesidad grande de revertir la temporada. Todo eso jugó para que yo hiciera ese proceso lo más corto posible”, concluyó.

Lodeiro reveló también que hay cosas que le han costado aunque no se note. “La gente no se da cuenta pero a mi me dio problema por ejemplo adaptarme al campo sintético”, comentó a la prensa presente. “Ustedes no saben los dolores que sentía al otro día del partido. Pero de eso se trata, de aceptar las condiciones de tu trabajo y ser lo mejor que puedes en él”, manifestó.

Pese a que hoy parece una meta lejana, Lodeiro considera que convencer a Luis Suárez para que ‘cruce el charco’ y se convierta en el futuro en jugador de Seattle Sounders no será difícil. “Es cuestión de una llamada”, dijo entre sonrisas.