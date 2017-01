70 y 30 por ciento de Trump

Por Horacio Ahumada:

Estimados lectores, a ustedes les parecerá extraño ver el titulo de esta columna con el nombre de 70 y 30 por ciento de Donald Trump, porque esas son las probabilidades que le doy a Trump de seguir tal o peor de como es o de dar un cambio a convertirse en uno de los mejores presidentes que tendremos en este país. Todos tenemos el derecho de la probabilidad de creer que vamos a cambiar, he estado pensando, como lo he mencionado que cuando Trump sienta que de verdad sea una realidad de que ya es presidente constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica venga ese choque cerebral, un corto circuito, no sé cómo llamarle a ese momento en su vida, desde luego que ya no será el mismo Trump que conocemos, porque ahora será llamado Presidente Trump y eso afecta a cualquier persona por mas millonaria que sea; este cambio trae un efecto psicológico muy normal, sobre todo si la persona desea con toda su alma y con todo su ser solamente ser el hombre más importante no solo de este país sino de todo el mundo, no sé si me estoy explicando. Por lo del 70-30 me estoy refiriendo en primer término del setenta por ciento de que la personalidad de Trump continúe igual o empeore, es decir que se llene de orgullo, que no pueda lidiar con el poder de la envestidura presidencial y empiece a cometer una serie de errores en su toma de decisiones, cambiarlas repentinamente o que su forma de gobernar lo haga sentir más poderoso de lo que él pensaba y empiece a arremeter contra todos aquellos que no le parezcan sus decisiones, que se empiece a llenar de ira cuando las cámaras de representantes, senadores, gobernadores, alcaldes, medios de comunicacion, grupos civiles, etc., contrarios a él le empiecen a desobedecer sus mandatos o mas peor todavía que lo empiecen a contradecir y que se venga una oleada de gobernantes o grupos “rebeldes” a su mandato nacionales o internacionales, y como Trump está acostumbrado a que todo mundo a su alrededor, sus lacayos, sus sirvientes estén en la espera del chasquido de sus dedos para estar inmediatamente prestos a sus deseos las 24 horas del día, a eso le doy el 70 por ciento de probabilidad que suceda por lo que he observado de él. Por otra parte el 30 por ciento le doy de probabilidades que ese corto circuito natural del nuevo cambio en la vida de Trump lo madure, le haga sentir la responsabilidad de ser un verdadero servidor de la nación y del futuro de los más de 325 millones de estadounidenses y sobretodo que no se le olvide que esta como presidente por ser quien es…..no, señor Trump, usted esta ahí por que fue elegido y ni siquiera por el voto popular sino por el voto del Colegio Electoral, espero que el 30 por ciento de un cambio positivo sea el que elija para ser un presidente de lo mejor en la historia de este país, porque al final lo que dejamos en esta vida, es una historia que nos juzgara por siempre. GRACIAS.