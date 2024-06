Exintegrantes del EZLN se quitan el pasamontañas y cuentan su historia en un documental

By

Guadalajara (México), 15 jun (EFE).- Cinco exintegrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se quitaron los pasamontañas para contar cómo se gestó el movimiento armado que se rebeló contra el Gobierno mexicano en 1994, para el documental ‘Después de las armas’, estrenado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México).

“El EZLN ha dejado una huella para cientos de familias en Chiapas, en el sureste de México, que si bien aún enfrentan condiciones de marginación, vivieron cambios sustanciales en su vida cotidiana, en sus usos y costumbres, que también es parte de la revolución que el movimiento intentó”, dijo en una entrevista con EFE, la productora y periodista Denise Maerker.

El 30 aniversario del levantamiento indígena fue el momento ideal para que el documental viera la luz y mostrara por primera ocasión la vida de Benito, Elisa, Mario, Felicia y Luis Miguel quienes encabezaron o participaron en los enfrentamientos contra el Ejército mexicano del 1 y 2 de enero de 1994.

Desde la intimidad de su vida cotidiana, los cinco exmilicianos explican los ideales que el movimiento defendía, la forma en cómo se fraguó el levantamiento armado y dan detalles de los momentos más álgidos del enfrentamiento contra el Ejército mexicano, mientras observan las imágenes transmitidas por televisión en aquel momento.

El movimiento irrumpió en la vida política y social de México hace tres décadas en busca de mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas cansados de la marginación y la pobreza, quienes le declararon la guerra al Gobierno mexicano y se enfrentaron con el Ejército durante 12 días, con un saldo de 200 muertos y cientos de heridos.

Luego de las negociaciones para lograr la paz y cambios en las comunidades indígenas, el EZLN organizó a los pueblos de Chiapas para instaurar Gobiernos autónomos que llevaran paz y prosperidad a sus comunidades, basados en la igualdad, un elemento que ha dejado huella en quienes crecieron en estas condiciones, principalmente las mujeres, explicó Maerker.

“Cuando tú ves a estos hombres y estas mujeres con este vínculo tan solidario y tan horizontal (te das cuenta que) es una revolución que estas mujeres tengan un hijo a los 32 años, que sean capaces de sobrevivir en la selva, que hayan estado armadas, que hayan disparado, hay que entender todo lo que esto significa como cambio”, explicó.

Vivir desde la igualdad

Héctor Laso, director del documental, explicó en una entrevista con EFE que este largometraje habla de lo que se puede lograr cuando las relaciones se dan desde la igualdad y desde el respeto.

“Sabíamos que queríamos enfocarnos ahí, porque darle la perspectiva de género no solamente hablas de mujer y lo dice el mayor Mario, para eliminar el machismo primero se comienza con la igualdad y eso lleva a la paz, era hablar de hombres y mujeres que modificaron su estilo de vida, su forma de tratarse y se hablaron desde iguales”, indicó.

Agregó que lo que los exmilicianos aprendieron con el EZLN, además de estrategias militares y de combate, fue ver el mundo de una manera distinta que influyó en sus propias vida y en las de su comunidad.

“Nos llevamos la sorpresa al encontrar que esto no solamente se queda en lo que fue el zapatismo, sino que trascendió a su vida actual y que está trascendiendo a sus hijos”, expresó.

Laso destacó el valor de que los cinco personajes accedieran a revelar su identidad y contar los riesgos y sacrificios que enfrentaron para ser parte de un movimiento que trascendió las fronteras.

“Esta historia no la habían contado, ellos no habían decidido hablar, me parece que a partir de ahí comienza la trascendencia porque, además de que se hablara del zapatismo, hoy se habla de la historia de los cinco personajes y creo que eso ya es un logro”, explicó.

‘Después de las armas’ compite en la sección oficial del festival de Guadalajara para el Premio Mezcal a lo mejor del cine mexicano y será exhibido en otros dos festivales.

