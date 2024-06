Trump celebra su 78 cumpleaños entre “miles de orgullosos patriotas” en Florida

By

Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) celebró este viernes en Florida su 78 cumpleaños en un mitin con “miles de orgullosos patriotas”, que según dijo son quienes le ayudarán a recuperar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

“No hay ningún otro sitio en el que me gustaría estar en mi cumpleaños”, apuntó en un acto en la ciudad de West Palm Beach.

Trump llegó allí procedente de Washington, donde el jueves acudió al Congreso por primera vez desde el asalto al edificio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se estaba certificando la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Con la ayuda de los presentes en su baño de masas de celebración, según expresó en Florida, van a ganar ese estado, van a echar al “corrupto Joe Biden de la Casa Blanca” y van a poner a “Estados Unidos primero”.

“Es la mayor fiesta de cumpleaños que he tenido hasta ahora”, añadió el exmandatario, que agradeció que entre el público estuviera su hermana Elizabeth.

Trump llega a su cumpleaños con ventaja en las encuestas sobre Biden. Según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, supera al actual inquilino de la Casa Blanca con una diferencia de 1,1 puntos porcentuales.

Lo hace también tras haber sido declarado culpable en mayo en Nueva York de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016.

“No olvidad que nuestros enemigos quieren quitarme la libertad porque nunca permitiré que os quiten la vuestra. Quieren silenciarme porque nunca permitiré que os silencien”, apuntó a una audiencia entregada.

Su discurso repitió sus críticas habituales a la gestión de la frontera por parte de la Administración demócrata, prometió que bajo su mandato no habrá más crimen en el país o aseguró que acabará con la “guerra de Biden contra las criptomonedas”.

Ni el propio Biden ni su campaña electoral desaprovecharon la ocasión para felicitar a Trump: “De un viejo a otro: la edad es solo un número. Estas elecciones, sin embargo, son una opción”, le dijo el presidente en X.

El portavoz de su campaña, James Singer, fue mucho más agresivo en su mensaje.

“Feliz cumpleaños, Donald. Eres un delincuente, un fracasado, un fraude y una amenaza para nuestra democracia, economía, derechos y futuro. En nombre de Estados Unidos, nuestro regalo anticipado para su cumpleaños número 79: asegurarnos de que nunca más vuelvas a ser presidente”, señaló en un comunicado.

Su mensaje destacó “lo importante” que es para el candidato republicano “ser el número uno” y recordó que fue “el primer aspirante presidencial en decir que habría un ‘baño de sangre’ si pierde esta elección” o el primer expresidente en ser declarado culpable en un juicio penal.

El discurso de Trump en Florida, mientras, fue triunfal: “Desde el primer día en que le quitemos la Casa Blanca al corrupto Joe Biden vamos a tener los cuatro mejores años en la historia de nuestro país”, afirmó con el tono superlativo que le caracteriza.

