Alemania sale con su once de gala; Adams, sustituto definitivo de Dykes en Escocia

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Múnich (Alemania), 14 jun (EFE).- Julian Nagelsmann, seleccionador nacional de Alemania, apostará por su once de gala con nombres como Toni Kroos, Ilkai Gündogan, Manuel Neuer o Jamal Musiala para enfrentarse en el partido inaugural de la Eurocopa a Escocia, que jugará en ataque con Ché Adams para sustituir al lesionado Lyndon Dykes.

No ha habido sorpresas de última hora en Alemania y el once titular lo formarán: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; y Havertz.

Mientras, Steve Clark, que perdió para la Eurocopa a su delantero titular Dykes, eligió a Adams, que competía por un puesto con Lawrence Shankland para jugar arriba. El resto de jugadores, son los que se esperaban: Gunn; Ralston, Porteus, Hendry, Tierney y Robertson; McGinn, McTominay, McGregor, Christie; y Adams.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...