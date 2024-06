UEFA pelea por poner fin a las protestas: solo los capitanes podrán acercarse al árbitro

By

Múnich (Alemania), 12 jun (EFE).- La UEFA quiere acabar con las protestas y a través de su jefe arbitral, Roberto Rosetti, anunció en un encuentro con la prensa una medida para acabar con las protestas a los colegiados durante la Eurocopa: sólo el capitán tendrá derecho a acercarse al árbitro en el momento en el que haya que tomar una decisión difícil.

En el caso de que el resto de los jugadores de las dos selecciones que estén en juego protesten al árbitro, serán amonestados, anunció Rosetti, que argumentó esta decisión para evitar dar explicaciones a once jugadores a la vez en la toma de decisiones controvertidas. Y, además, añadió, en el caso de que las protestas continúen, será el capitán del equipo en cuestión quien reciba la tarjeta por no haber podido controlar a sus compañeros.

Asimismo, ante la posibilidad de que los capitanes sean los porteros de las selecciones y estén lejos de las jugadas para dialogar con el árbitro, habrá un jugador que le representará si la acción se produce lejos de la meta del equipo en cuestión.

También habló sobre toda la tecnología que se usará durante la Eurocopa e informó de que habrá fuera de juego ‘semiautomático’, VAR, línea de gol y balón inteligente de la firma Adidas con el objetivo de señalar el momento exacto del golpeo de la pelota. Además, en todas las intervenciones se informará al público a través de los video marcadores del estadio y de la televisión, resaltó.

Por último, habló sobre los agarrones dentro del área en las faltas y en los córners. Recordó que éstos no estarán permitidos y que los árbitros serán exigentes en el caso de que se produzcan.

