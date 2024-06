Identifican a los tres asesinados en un robo a una tienda de comestibles latina en Alabama

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Redacción EFE News, 3 jun (EFE).- Autoridades de Alabama identificaron a las víctimas de un robo a mano armada ocurrido esta semana en una tienda hispana de comestibles, que dejó a dos empleados latinos y un cliente muertos, en una ola de asaltos dirigidos a esta comunidad.

Los trabajadores Daniel López, de 20 años, y Romero López, de 43 años, murieron en el ataque ocurrido la noche del martes en la Tienda Los Hermanos en la ciudad de Montgomery, donde también falleció George Elijah Jr., de 50 años, que estaba comprando comestibles cuando ocurrió el asalto.

Elijah Jr. y Daniel López murieron en el lugar de los hechos, mientras que Romero López fue trasladado de urgencia a un hospital donde sucumbió más tarde a causa de las heridas recibidas.

En una conferencia de prensa, el alcalde de Montgomery, Steven Reed, y el jefe interino de la policía de Montgomery, John Hall, admitieron que el incidente es uno de varios, incluidos robos, que han tenido como objetivo a latinos en la ciudad.

“En mi opinión es algo imperdonable que la gente intente atacar a un grupo que está tratando de trabajar para mejorar sus vidas y las de sus familias por parte de personas que vienen a robar y quitarles su dinero”, dijo Reed.

El alcalde aseguró que las autoridades no descansarán hasta que los responsables rindan cuentas. “Queremos que el público sepa, en particular aquellos en nuestras comunidades latinas, que entiendan… que no vamos a permitir que se persiga a las personas porque piensan que son un blanco fácil”.

Por su parte, Hall dijo que contactó al FBI para que ayude al departamento en las investigaciones.

Los dos funcionarios también animaron a las personas que tengan información a colaborar con las autoridades y advirtieron que los indocumentados no necesitan preocuparse por su estatus migratorio para colaborar con la Policía.

Maribel López, propietaria del negocio, le dijo a WSFA 12 News que los empleados fallecidos son un hermano y un sobrino suyo.

La hispana contó que la tienda ha sido asaltada al menos seis veces, pero los robos habían ocurrido en la noche, cuando el negocio estaba cerrado. Ninguno de los asaltos previos al ataque del martes ha sido resuelto por las autoridades.

“Todos deben hablar y hacerle saber a la ciudad que estamos aquí y que debemos cuidarnos unos a otros y que debemos llamar su atención para que puedan comenzar a trabajar en ello”, puntualizó López a la televisora.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...