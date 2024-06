Xóchitl Gálvez pide la revisión voto a voto en el 80% de los centros electorales de México

Ciudad de México, 5 jun (EFE).- La excandidata presidencial opositora mexicana, Xóchitl Gálvez, pidió este martes la revisión voto a voto en el 80 % de los centros electorales del país donde se realizaron los comicios el pasado domingo en los que salió vencedora la oficialista Claudia Sheinbaum, un día antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) comience el escrutinio oficial.

“Por lo pronto, son el 80 % de las casillas (centros de votación) donde solicitaremos revisión, voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60 % de las casillas. Vamos a defender el voto de todas y todos. De la elección presidencial, Gobernadores, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales”, indicó Gálvez en un mensaje en la red social X.

La excandidata presidencial señaló que en algunos centros se encontraron diferencias entre lo que dice el acta de resultados con los datos obtenidos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Asimismo, Gálvez anunció que instruyó al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes “por la clarísima intervención del Presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña del (partido oficialista) Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado”.

Previamente, el consejero electoral Martín Faz explicó que el INE cumplirá un recuento de votos como una forma de garantizar que no existan irregularidades, a la vez que descartó fraude.

“Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber, inconsistencias en el acta misma puede haber. Pero fraude no”, expuso Faz a periodistas.

“La narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad (…) Es una falsa narrativa. No hay ningún fraude, y en todo caso hay que demostrarlo. Y para demostrarlo están los cómputos”, dijo Faz.

Y remarcó: “inconsistencias siempre hay y una de las más notorias es que no se haya hecho una adecuada transcripción de los resultados en el cartel que se colocó afuera (de los centros de votación) y también hay inconsistencias, incluso dentro de las actas, que con letra te ponen un dato y con el número te ponen otro dato, pero para eso están los cómputos distritales que comienzan a partir de mañana”.

En las elecciones del domingo pasado, cuyos resultados están por confirmarse a partir de este miércoles, Sheinbaum, abanderada de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), arrasó con alrededor del 58,3 % y el 60,7 % de los votos, según el conteo rápido del INE

Detrás de ella quedaron, con un rango de entre el 26,6 % y el 28,6 % de los apoyos, Gálvez, y en tercer lugar el representante del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien recibiría entre el 9,9 % y el 10,8 % de los sufragios.

