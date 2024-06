Mexicanos anulan más de 1,34 millones de votos como protesta durante la elección

Guadalajara (México), 4 jun (EFE).- En las elecciones el pasado domingo, las más grandes en la historia de México, más de 1,34 millones de votantes anularon su voto o llenaron la casilla de candidaturas no registradas con el nombre de cientos de las más de 114.600 personas desaparecidas en el país, como un acto de protesta durante los comicios que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio.

Según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) de México de este martes, con el 95 % de las casillas contabilizadas, 1,34 millones de personas anularon su voto, es decir un 2,3 % de los electores, mientras que 85.689 personas votaron por una candidatura no registrada, esto es un 0,15 % de quienes acudieron a las urnas.

Hasta ahora, el total de votos nulos contabilizado por el PREP, es mayor que los que recibió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que acumuló 1,07 millones de sufragios, e incluso un poco más alto que los registrados en la pasada elección presidencial de 2018 donde hubo poco más de 1,34 millones.

Aunque las estadísticas del órgano electoral no especifican el contenido de los votos nulos o qué candidaturas no registradas eligió el electorado, estos resultados son una forma de protesta de la ciudadanía y una muestra del eco que tuvo el llamado que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hicieron días antes de la elección.

Mediante la plataforma votaxdesaparecidos.wordpress.com y una campaña en redes sociales con la etiqueta #VotaXUnDesaparecidx los colectivos pidieron anular el voto y colocar el nombre de muchas de las 114.620 personas no localizadas en todo el país en la sección de candidaturas no registradas de las boletas, para visibilizar este problema.

“Si has tomado la decisión de anular tu voto en estas elecciones federal 2024 a la Presidencia de la República porque consideras que las opciones de los partidos políticos no representan una opción digna, te invitamos a que te sumes a nuestra campaña Vota por las personas desaparecidas”, dieron a conocer una decena de colectivos.

La campaña ‘Vota dignamente’ mostró en redes sociales y en su página web las fotografías y los nombres de personas desaparecidas, además de una lista de personas no encontradas organizadas por distrito electoral para que los votantes pudieran incluir sus nombres en las boletas.

Durante la jornada electoral del domingo, usuarios en redes sociales mostraron sus boletas marcadas con cientos de nombres de personas desaparecidas o con leyendas como “Te cambio mi voto por mi hermano desaparecido”, “Hasta encontrarles” o “Las madres buscadoras no son campaña política. ¡Encuentren a sus hijxs!”.

Algunos votantes pegaron en las boletas las fotografías de personas desaparecidas o las marcaron con frases como “Gaza libre”, “Justicia y verdad” o “Ayotzinapa 43”, en alusión a los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

De acuerdo con la autoridad electoral, se considera voto nulo cuando los electores no marcan de manera clara uno de los recuadros donde está el nombre del candidato o el partido de su elección, y lo deposita en la urna.

Por otra parte, las boletas que contengan el nombre de una persona en el recuadro de candidatura no registrada o independiente son consideradas válidas, según el órgano electoral mexicano.

