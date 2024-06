Mbappé: “Estoy liberado, aliviado y orgulloso por mi fichaje por el Real Madrid”

By

París, 4 jun (EFE).- Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, se reconoció este martes “liberado, aliviado y orgulloso” por su fichaje por el Real Madrid, y aseguró que llega “con toda la humildad”.

“Agradezco a todos los que han trabajado en esta operación tan compleja, sobre todo a Florentino Pérez”, dijo Mbappé, en una rueda de prensa previa al amistoso ante Luxemburgo, la primera desde que se anunció el lunes su fichaje por el club blanco para las cinco próximas temporadas.

El capitán de ‘Les Bleus’ realizó estas declaraciones antes de que se iniciase la conferencia de prensa en Metz, donde pidió a los periodistas que, tras sus palabras iniciales, no le hiciesen más preguntas sobre el Real Madrid para no perjudicar a la selección francesa.

“Es un gran placer, un sueño que se realiza. Estoy muy emocionado. Estoy muy orgulloso de poder llegar al club sobre el que siempre he soñado”, refirió Mbappé, quien aseguró sentirse “liberado y aliviado” por fichar por el club español.

El nuevo jugador del Real Madrid pidió disculpas a los periodistas extranjeros presentes, que se habían desplazado a Metz por sus declaraciones sobre la entidad madrileña, y aseveró que la vida “no es siempre justa”.

Mbappé agradeció a todas las personas que han contribuido a que su fichaje se realizase, en concreto a Florentino Pérez.

El capitán francés aclaró que su negativa a responder a más preguntas sobre el Real Madrid se debe a sus “responsabilidades” como líder en el campo de este combinado.

