La serie ‘The Acolyte’ vuelve a la “vieja escuela” de Star Wars de la mano de Lee Jung-jae

Los Ángeles (EE.UU.), 4 jun (EFE).- La nueva serie de Star Wars ‘The Acolyte’ regresa a “la vieja escuela” de la franquicia con una nueva historia de crimen y persecuciones y con el debut de Lee Jung-jae (‘The Squid Game’) en el universo de la Guerra de las Galaxias.

“Después de ‘Squid Game’ quise centrarme en contar historias sobre Corea, estaba tratando de seguir trabajando en mi país, pero cuando me ofrecieron participar en Star Wars no me pude negar”, explica Jung-jae en entrevista con EFE.

El actor surcoreano, de 51 años, conoció la fama mundial en 2021 tras el estreno de ‘The Squid Game’, la exitosa serie de Netflix de horror distópico que entonces se convirtió en el estreno más exitoso de la historia de la plataforma de “streaming” con 111 millones de espectadores en sus primeros 28 días de emisión.

La proyección internacional que le dio la ficción, que versa sobre un grupo de personas que se adentran a un juego de supervivencia extremo en aras de convertirse en millonarios, le dio la posibilidad de centrarse en proyectos con los que siempre había soñado, como su debut como director de cine en ‘Hunt’.

Ahora, el actor regresa a la pequeña pantalla como parte de ‘The Acolyte’, una precuela que se desarrolla en la era ficticia de la Alta República (la edad de oro para la orden Jedi), años antes de historia narrada en la trilogía original de Star Wars.

Esta sigue el reencuentro de un maestro Jedi llamado Sol -interpretado por Jung-jae- con una antigua padawan (aprendiz Jedi) -a quien da vida Amandla Stenberg-, principal sospechosa de misteriosos asesinatos.

“El maestro Sol es muy humanista. En comparación con los grandes maestros de Star Wars, él es el más emocional y verdaderamente siente miedo, eso fue lo más interesante de explorar como actor”, asegura.

Acompañado de una nueva generación de jedis, interpretados por Charlie Barnett en el papel de Yord Fandar, o Dafne Keen como Jecki Lon, Sol intentará frenar a la criminal vengadora responsable de los crímenes y buscará desvelar las razones que la llevaron al “lado oscuro”.

Aire de nostalgia de la trilogía original

‘The Acolyte’ cuyo primer episodio estrena este martes por Disney + y posteriormente emitirá el resto de sus siete capítulos uno por semana, fue creada por Leslye Headland (‘Russian Doll’) basada en el universo de Star Wars de George Lucas y bajo la pregunta “¿qué harias si alguien cercano a ti se pasara al lado oscuro?”.

“La serie se mantiene por sí sola”, explica Barnett a EFE y asegura que tanto los seguidores de Star Wars como la gente no familiarizada con la franquicia podrán adentrarse sin problema a la serie gracias a la independencia que ésta mantiene con el resto de historias que se han desprendido de la saga de Lucas.

“La historia está centrada en un asesinato misterioso, es buena por si misma, y además de eso están las peleas de sables láser, las criaturas y las naves”, comenta por su parte Manny Jacinto, quien da vida a Qimir en la historia.

También considera que la razón por la que la serie tiene un aire más parecido a la trilogía original, protagonizada por Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford, se debe a que tuvieron la oportunidad de trabajar en “platós prácticos”.

“En lugar de trabajar con pantallas verdes y con tecnología CGI pudimos interactuar con los personajes y el set físicamente, creo que eso también ayudó a la actuación y a cómo se ve cinematográficamente”, apunta.

Desde el lanzamiento de Disney + en 2019 la plataforma ha llevado a cabo varias series derivadas de Star Wars como ‘The Mandalorian’, protagonizada por Pedro Pascal, ‘Andor’, encabezada por Diego Luna o ‘Ahsoka’, con Rosario Dawson al frente.

