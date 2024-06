Abren los centros de votación en la mayoría del territorio de México

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- Las casillas (centros electorales) para las elecciones presidenciales mexicanas abrieron este domingo en la mayoría del país a las 8:00 hora local (14:00 GMT) con miles de ciudadanos en fila desde temprano, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habitantes de Ciudad de México y otras urbes, como Monterrey y Guadalajara, acuden a una de las 170.000 casillas que instalará el Instituto Nacional Electoral (INE) con cerca de 1,5 millones de funcionarios ciudadanos.

Las urnas estarán abiertas desde las 8:00 hora local (14:00 GMT) hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes), aunque el horario en el estado de Quintana Roo, en el Caribe, está una hora por delante, mientras que Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora están una hora por detrás por estar en el Pacífico.

México tiene la elección más grande de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la Presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y 9 Gobiernos estatales.

La principal contienda definirá quién sucederá a López Obrador, que no puede ser reelegido, pero espera el triunfo de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, por encima de los opositores Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).

El mandatario tenía planeado votar cerca de las 8:00 hora local (14:00 GMT) en una casilla dentro del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el centro histórico de Ciudad de México.

Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez anunciaron que sufragarían entre las 8:00 y las 9:00 hora local (entre las 14:00 y las 15:00 GMT) en la capital mexicana.

Los comicios han estado marcados por la violencia, con 22 aspirantes asesinados reconocidos por el Gobierno, pero grupos independientes registran más, como 34 reportados por la consultora Integralia, que sube la cifra a cerca de 250 homicidios políticos al incluir a asesores, funcionarios, familiares y víctimas colaterales.

El INE reconoció el sábado que no instalaría 222 casillas por inseguridad o conflictos sociales, lo que afectará a un estimado de más de 120.000 votantes, en particular en los estados de Chiapas (108 centros) y Michoacán (84).

Las Fuerzas Armadas desplegarán 27.245 miembros para el operativo de seguridad de las elecciones, que se sumarán a 233.543 que ya realizan tareas de seguridad pública.

El INE publicará a partir de las 20:00 hora centro (02:00 GMT del lunes) el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mientras que entre las 22:00 y las 23:00 hora centro (04:00 y 05:00 GMT del lunes) la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, anunciará el conteo rápido, que podría definir a la persona ganadora.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...