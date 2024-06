Hinchas del Madrid celebran título de la Champions en la Cibeles de la capital mexicana

México, 1 jun (EFE).- Decenas de hinchas del Real Madrid celebraron este sábado en la Plaza de la Cibeles de la capital mexicana el decimoquinto triunfo del equipo en la Liga de Campeones de Europa, tras derrotar por 0-2 al Borussia Dortmund alemán.

“Así, así, así ganó el Madrid, campeón, campeón”, repitieron varios de los simpatizantes del equipo merengue, la mayoría vestidos de blanco, algunos con bufandas, otros con artículos del equipo español, uno con la imitación de una Copa.

En el estadio de Wembley, Dani Carvajal y Vinicius Junior convirtieron por el Madrid, que sumó su título 15 de Europa, ocho más que el Milan.

México es uno de los países de América Latina con más hinchas del Madrid; sobre todo desde que el mexicano Hugo Sánchez brilló en el equipo, con cuatro de sus cinco trofeos Pichichi en el club blanco.

En los primeros minutos del festejo, un par de seguidores del cuadro madridista intentaron ponerle una bufanda a la Cibeles, pero la policía lo impidió, después de lo cual la fiesta continuó con mayoría de españoles y mexicanos junto a algunos pocos de otras naciones.

“No hay dudas de que somos los más grandes del mundo, no sé cómo algunos lo dudan todavía”, dijo Sergio, un aficionado que siguió el partido en un restaurante de la delegación Miguel Hidalgo, donde se reunieron decenas de madridistas para apoyar al conjunto español.

Varios restaurantes, bares y cantinas pusieron pantallas para seguir la final y con cánticos, bailes y en algunos casos abundante consumo de cerveza, celebrar al Madrid.

Sonia Esquivel, diseñadora gráfica, viajó del sur de la ciudad a una cantina en el centro para presenciar el encuentro en compañía de su hermana Sofía, cuyo novio es un futbolista no profesional con el escudo del Madrid tatuado en un brazo.

Las muestras de cariño al monarca de la ‘Champions’ llegaron de las maneras más diversas. En la colonia Buenavista, por ejemplo, seguidores del Real Madrid y el Borussia compartieron en un pequeño cine. Aunque la mayoría de los casi 25 aficionados eran del equipo alemán, la algarabía la pusieron los del Madrid.

“Se la cobramos al Dortmund que en el 2013 nos eliminó en semifinales, seguimos siendo los mandamás, los reyes de Copas; me sentí que estaba en Wembley”, dijo a Efe Abraham, en tanto su cómplice Diego pronosticó que este triunfo puede ser el primero de muchos del Madrid.

Según cálculos, gran parte de los hinchas del Madrid en México lo son también del América de la liga local, aunque hay excepciones. “Soy del Burussia, lo tuvimos todo para vencer a los blancos, pero faltó contundencia”, lamentó Luis, quien se califica americanista de primera fila, pero no simpatiza con el Madrid y hoy vistió los colores del equipo alemán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...