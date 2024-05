Gálvez afirma que las mujeres serán su prioridad a “diferencia” de un hombre presidente

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 28 may (EFE).- La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez afirmó este martes, en vísperas de las elecciones en México, que la mujer sería prioridad durante su gobierno pues esa será la “diferencia” entre un hombre y una mujer en la presidencia del país.

“Siempre las mujeres van a estar en mi mente, siempre las mujeres van a ser prioridad para mí como presidenta, ahí se tiene que notar la diferencia entre un hombre presidente y una mujer presidenta”, señaló durante un diálogo virtual con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME).

La candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) expresó frente a las empresarias que ha detectado que existen algunas barreras para que las mujeres crezcan.

Especialmente, dijo, las mujeres emprendedoras no cuentan con beneficios como tasas de interés preferenciales aunque se sabe que son buenas pagadoras.

“O sea, si somos tan buena paga, pues también tendría que decirse: si es mujer la probabilidad de que pagues es mucho más alta”, apuntó.

Recordó que en México todavía el financiamiento es muy bajo respecto a otros países del mundo, por lo que señaló la importancia de fortalecer el acceso al crédito a las mujeres.

Sin embargo, la candidata opositora, quien ocupa el segundo lugar en encuestas ante las elecciones del próximo 2 de junio, dijo que entre las barreras está el robo de identidad, lo que ha propiciado el auge de fraudes cibernéticos, por lo que se ha comprometido a contar con una identidad digital.

Asimismo, propuso un fondo especial de garantía para financiamiento de mujeres.

Señaló que su intención es ser una presidenta que ayude a las personas a salir de la pobreza a base de educación pero también de apoyo al emprendimiento.

Finalmente, dijo que será una gobernante que genere unión en el país.

“Yo quiero gobernar para unir, no voy a hacer una mujer daltónica. Como presidenta voy a gobernar para los rojos, los amarillos, los verdes, los guindas, los morados, los azules, los naranjas, ya es hora que México se una y salga adelante, yo les pido su voto, su apoyo”, concluyó.

Las campañas presidenciales terminan este miércoles para dar paso a un periodo de veda electoral hasta el 2 de junio, cuando más de 98 millones de votantes están llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, el Congreso y nueve gobiernos estatales.

