Infantino: “La sentencia de hoy no cambia nada realmente”

Madrid, 21 dic (EFE).- El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha asegurado que la sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga “no cambia nada realmente”.

“Históricamente hemos organizado las mejores competiciones del mundo y así será también en el futuro”, afirma en un mensaje publicado en X (antes Twitter) el máximo mandatario del fútbol mundial.

“Continuaremos ofreciendo los torneos más espectaculares, competitivos y significativos del mundo y utilizaremos nuestros ingresos para desarrollar el fútbol en cada rincón del mundo a través de programas solidarios que garanticen que los menos privilegiados se beneficien de esas competiciones importantes”, indica Infantino.

“La FIFA seguirá haciéndolo, como siempre, en estrecha cooperación con nuestras asociaciones miembro, con las confederaciones y con todas las partes interesadas del fútbol para el beneficio exclusivo de nuestro deporte, a nivel mundial. ¡Todos juntos!”, agrega el presidente de la FIFA.

El TJUE consideró hoy que las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”.

Sin embargo, la corte con sede en Luxemburgo añade que “una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada”.

“Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico”, precisó el Tribunal.

