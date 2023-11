Protestan por Gaza cerca de famoso árbol de Navidad de Nueva York, blindado por la policía

Tweet on Twitter

Nueva York, 29 nov (EFE).- Cientos de personas participaron este miércoles en una protesta propalestina cerca del famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center, en Nueva York, cuyo multitudinario acto de iluminación fue blindado por la policía con un fuerte dispositivo de seguridad.

La iluminación del árbol de Rockefeller es una de las atracciones turísticas de la temporada y suele atraer a miles de turistas y curiosos, pero ya resultaba prácticamente imposible acercarse siquiera a las calles aledañas horas antes del primer espectáculo, programado hoy a las diez de la noche.

Grupos de activistas propalestinos como Within Our Lifetime (WOL) habían convocado una manifestación a las seis de la tarde a los pies del árbol, pero tanto los manifestantes como los turistas se encontraron antes con las aceras valladas y un gran despliegue policial que dificultaba acceder al centro.

La llamada de los grupos animaba a “inundar el encendido del árbol por Gaza” y a “movilizarse, no celebrar” en el Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino.

Pero el jefe adjunto de la Policía Tarik Seppard dijo a medios locales que no iban a permitirles “interrumpir las festividades”, precisamente cuando hace menos de una semana un grupo de activistas propalestinos sorprendieron colándose en el Desfile de Acción de Gracias, que había sido reforzado.

“Esto es Nueva York, es EE.UU. Queremos que la gente ejerza su voz, lo que no queremos es que cometan delitos y no queremos que interrumpan algo que todo el país está esperando ver esta noche. Eso es egoísta y no tiene que ver con el conflicto en el extranjero”, agregó.

La Quinta Avenida, desde la que se ve el árbol, estaba bloqueada a mitad de tarde, con miles de personas apiñadas en rutas acotadas por vallas y siendo dirigidas por policías con megáfonos, mientras sobrevolaban la zona helicópteros y las calzadas estaban tomadas por vehículos policiales y de emergencias.

Aún así, cientos de manifestantes, muchos con el rostro tapado con pañuelos palestinos, se dieron cita no muy lejos, en la Sexta Avenida, frente al edificio del conglomerado mediático Newscorp, ondeando banderas palestinas y alzando carteles de protesta, según retransmitió a través de Instagram WOL.

Según el canal ABC7, unas 500 personas protestaron en ese lugar durante una hora y después intentaron avanzar hacia el árbol de Rockefeller, donde se encontraron con el dispositivo policíal y hubo un tumulto que se saldó con “algunos arrestos” una hora y media antes del encendido de luces.

