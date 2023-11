Ozuna presenta en México su nuevo álbum ‘Cosmo’ y vuelve a su base: el reguetón

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 27 nov (EFE).- El cantante y compositor puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, artísticamente conocido como Ozuna, presentó en México su sexto álbum ‘Cosmo’, donde durante años trató de recopilar información, fotos y videos para volver a su base: el reguetón.

“’Cosmo’ es más Ozuna, es reguetón. Lo especial de este álbum es que le dediqué el 110 %”, dijo en declaraciones a EFE en la capital mexicana.

En la presentación de su nuevo material, el artista resaltó que ‘Cosmo’ representa “su aura y atmósfera”, al subrayar la excelente conexión con sus productores y su entorno, con quienes inició su trayectoria en ‘Odisea’, su álbum debut.

Con 15 canciones que componen el álbum como ‘Made in Qatar’, ‘El Plan’, ‘Pa Ti Estoy’ o ‘Fenti’, el cantante está acompañado por grandes artistas mundiales como JhayCo, David Guetta, Anuel AA, De la Ghetto, Chencho Corleone, Lito MC Cassidy y Sky Rompiendo.

El pasado 16 de noviembre, Ozuna aprovechó su presentación en los Premios Latin GRAMMY 2023, que este año se celebraron en Sevilla, España, para hacer el debut oficial de la canción ‘Vocation’ con el DJ y compositor francés David Guetta.

“No me canso de darle las gracias (a Guetta). Hay que respetarlo. Me encanta el tema, de mis top 3 temas”, destacó.

Además de lanzar su nuevo álbum, el artista recibió múltiples certificaciones por parte de Sony Music México, entre las que destacaron el doble ‘Platino+Oro’ para su álbum ‘ENOC’.

Su futuro y la inteligencia artificial

El artista anunció que seguirá en la música durante mucho tiempo más, afirmando que todavía tiene “un sinnúmero de planes” como producciones musicales, series o películas.

“Amo lo que hago. No me veo fuera de esto. No lo visualizo. En 10 años sé que voy a estar aquí todavía”, aclaró.

En relación a la inteligencia artificial, Ozuna aclaró que no le ve nada mal.

“Hay que darle libre albedrío a la creatividad. No me resta y entonces, ¿Por qué frenarlo?”, añadió.

Finalmente, el cantante señaló que está coordinando con su equipo la posibilidad de iniciar o concluir el próximo año con proyectos en México.

