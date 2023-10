Biden a Netanyahu: “No están solos”

Jerusalén, 18 oct (EFE).- “No están solos”, afirmó hoy en Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una declaración conjunta con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al inicio de una reunión con autoridades israelíes.

“Quiero que sepan que no están solos, no están solos. Como enfaticé anteriormente, seguiremos respaldando a Israel mientras trabaja para defender a su pueblo. Continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios en toda la región para evitar más tragedias para civiles inocentes”, indicó el presidente estadounidense.

La visita relámpago de Biden a Israel se produce al día siguiente de que una explosión en el hospital Al Ahli de Gaza causara cientos de muertos, según fuentes palestinas, en un incidente del que el Ejército israelí y las milicias islamistas de la Franja se acusan mutuamente.

Biden tildó la masacre cometida por Hamás el pasado 7 de octubre como “brutal, inhumana y más allá de lo imaginable”, y recordó que el Estado de Israel se fundó hace 75 años sobre los pilares de la “libertad, la justicia y la paz”.

“EEUU está a su lado en defensa de esa libertad, para lograr esa justicia y en apoyo a la paz. Hoy, mañana y siempre”, aseveró el presidente al inicio de la reunión extendida entre la delegación estadounidense -donde también figura el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken-, con el gabinete de guerra israelí.

La versión israelí sobre el incidente de anoche en el hospital sostiene que fue un cohete de la Yihad Islámica, que cayó accidentalmente dentro del enclave, el que provocó la explosión, mientras que las milicias de Gaza, incluida Hamás que controla ese territorio, lo achacan a un bombardeo israelí.

“A medida que avanzamos en esta guerra, Israel hará todo lo posible para mantener a los civiles fuera de peligro. Les pedimos y seguimos pidiéndoles que se trasladen a zonas seguras”, dijo Netanyahu minutos antes de la intervención de Biden, después de que anoche responsabilizara a los “terroristas bárbaros” de Gaza de lo ocurrido.

A su llegada a Israel, al inicio de un encuentro bilateral con Netanyahu, Biden respaldó la tesis israelí y afirmó que el ataque fue perpetrado por “la otra parte”.

“En base a lo que he visto, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos mucho por delante”, señaló el mandatario estadounidense.

