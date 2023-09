Toronto premia “America Fiction” en un festival afectado por la huelga de Hollywood

Tweet on Twitter

Toronto (Canadá), 17 sep (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) concluyó este domingo su 48 edición afectado por la huelga de actores de Hollywood y premiando la película “American Fiction”, lo que impulsa su candidatura para los Óscar de esta temporada.

“American Fiction”, la ópera prima de Cord Jefferson y que cuenta con una aplaudida actuación por parte de Jeffrey Wright, se coronó este domingo como la gran sorpresa del certamen al recibir el Premio del Público de la muestra canadiense.

El film, una adaptación del libro de Percival Everett “Erasure” en el que también intervienen los actores Tracee Ellis Ross, John Ortiz y Erika Alexander, es una sátira sobre la integridad artística.

El Premio del Público de TIFF se concede a través de la votación popular de los espectadores que acuden cada año a las proyecciones de la muestra canadiense, considerada una de las más importantes del mundo.

Y aunque el premio no tiene ninguna recompensa económica es el galardón más apreciado de todos los que concede el festival de Toronto.

En 14 ocasiones, el ganador del Premio del Público de Toronto ha conseguido estatuillas en los Óscar. Películas como “Carros de fuego” (1981), “La historia oficial” (1985), “American Beauty” (1999), “Slumdog Millionaire” (2008) o más recientemente “Jojo Rabbit” (2019) y “Nomadland” (2020).

En muchas más ocasiones, los ganadores del Premio del Público han sido nominados para los Óscar.

Es precisamente esa capacidad del público de Toronto de anticipar el gusto de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood lo que hace que cada año TIFF sea la plataforma preferida de muchos estudios para lanzar las películas que quieren que lleguen a los Óscar.

Y también es por eso que desde hace años, el festival de Toronto atrae cada edición a centenares de los principales actores, directores y guionistas del momento.

No este año, ya que la huelga de actores y guionistas de Hollywood ha hecho que muchos de ellos no hayan podido viajar a la ciudad canadiense para acompañar la presentación de sus películas y desfilar por las tradicionales alfombras rojas.

En el caso de “American Fiction”, ni Jefferson, que también es el guionista del film, ni Wright ni el resto del elenco de la película ganadora del Premio del Público asistieron a su estreno mundial el pasado 14 de septiembre.

Pero a pesar de la huelga de actores y guionistas, algunos conocidos nombres de Hollywood sí que han hecho presencia en la 48 edición de TIFF gracias a que presentaban películas como directores, cuyo sindicato, Directors Guild of America (DGA), llegó a un acuerdo laboral con las productoras a principios de verano.

Ha sido el caso de Michael Keaton que ha dirigido “Knox Goes Away”; Viggo Mortensen con “The Dead Don’t Hurt”; Anna Kendrick con “Woman of the Hour”; Chris Pine con “Poolman” y Ethan Hawke con “Wildcat”.

La actriz mexicano-estadounidense Salma Hayek también ha acudido a TIFF, luciendo un vistosa camiseta de la huelga del sindicato de actores, como productora de “El sabor de la Navidad”, estrenada en Toronto.

Los actores y guionistas de Hollywood están en huelga conjunta, la primera en 60 años, exigiendo a los grandes estudios mejores condiciones laborales, transparencia y pagos justos de los derechos residuales, así como regulación en la inteligencia artificial. EFE

El paro no impidió que TIFF premiase este año al director español Pedro Almodóvar, por su trayectoria profesional y el impacto social que han tenido sus filmes en todo el mundo.

Almodóvar, que también proyectó en TIFF su último film, “Strange Way of Life” (“Extraña forma de vida”) con Pedro Pascal y Ethan Hawke, recibió uno de los Premios Tributo del festival junto con Spike Lee y Patricia Arquette.

