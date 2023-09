¿Por qué puede valer 1.500 millones el Inter Miami de Messi?

Redacción Deportes (EEUU), 8 sep.- A Jorge Mas, uno de los propietarios de la franquicia, no le “sorprendería” que el valor de ésta llegue a los 1.500 millones de dólares en un año. Adidas no da abasto. Pidiendo la camiseta del jugador argentino hoy en su web, te llega como pronto en octubre. Quizá por ello se acentuaron las réplicas falsas que invadieron playas y ciudades este verano.

Hace 16 años David Beckham aterrizó en Los Ángeles para firmar con los Galaxy a cambio de, entre otras cosas, asegurarse la propiedad de una franquicia de la MLS a futuro. Casi dos décadas después, aquella firma se ha convertido en una de las mejores inversiones de la historia del deporte a raíz de la llegada de Leo Messi a Miami.

El exfutbolista inglés siempre supo rodearse bien y, una vez retirado, junto a sus socios, los hermanos Más, lucharon por adquirir la franquicia que a posteriori sería el Inter Miami, con un objetivo muy claro: fichar a Leo Messi. ¿Por lo futbolístico? También, pero hay un evidente enfoque económico que está haciendo de oro a todos los partners implicados.

Uno de los principales propietarios del Inter Miami, Jorge Más, conoce como nadie este impacto económico, que más allá de detalles, se puede resumir en que el club va a doblar sus beneficios en el primer año desde la llegada de Messi.

“Nuestro valor se incrementará significativamente, No me sorprendería que la tasación de nuestra franquicia en un año pueda alcanzar potencialmente 1.300 o 1.500 millones de dólares”, comentó Más en una entrevista con la cadena especializada en finanzas CNBC.

A día de hoy, el valor de mercado del Inter Miami, equipo con apenas cinco años de historia, es superior al de equipos históricos de la Premier League como el Newcastle, el Everton o el Aston Villa entre otros. Y por supuesto, es la franquicia de mayor valor de toda la MLS.

LAS COMISIONES DE VENTA DISPARAN LOS INGRESOS DE MESSI

Uno de los efectos más inmediatos desde el aterrizaje de Messi fue la desaparición de todas las camisetas rosas y negras con el número diez a la espalda, que se vendían por 159,99 dólares.

En pocos días, no quedó ni una en las tiendas oficiales situadas en el DRV PNK Stadium, cuyas puertas recogían colas interminables de aficionados que sólo podían comprar un máximo de dos unidades para garantizar que no se agotaran las existencias.

“Adidas está muy ocupado fabricando y serigrafiando camisetas”, afirmó Jorge Más con una sonrisa. La saturación es tal, que, quien encargue una por internet, deberá esperar al menos hasta octubre para recibirla.

Este ritmo frenético de venta de camisetas también es un beneficio enorme para el propio Messi, que tiene acordado con Adidas y el propio club un porcentaje de todos esos beneficios.

Se calcula que en este año 2023 se pueden llegar a vender medio millón de unidades, a un valor de casi 200 dólares hacen 100 millones de dólares (en apenas seis meses).

Lo mismo sucede con Apple TV, la plataforma propietaria de los derechos de transmisión de la MLS desde este año 2023, y que, hasta el mes de julio, contaba con un millón de suscriptores.

El ‘efecto Messi’ ha doblado esta cifra hasta los dos millones de personas con acceso a los partidos.

Cuando la MLS vio que Arabia Saudí se convertía en una amenaza a la hora de reclutar a Messi por el potencial económico de su liga, abrió conversaciones con Apple invitándoles a ser creativos. Y así surgió un acuerdo sin precedentes, ofreciendo al futbolista un porcentaje de cada suscripción que se vendiera.

Para ver la liga norteamericana se puede hacer a través de un abono mensual que cuesta 14,99 dólares al mes o 99 por toda la temporada completa. Con un paquete especial que surgió desde la llegada de Messi por 49 dólares.

Para la historia quedará que el 21 de julio de 2023, día del debut de Messi con su nuevo equipo, Apple procesó 110.000 nuevas altas en suscripciones para el MLS Pass.

QUIEN TIENE UNA ENTRADA, TIENE UN TESORO

Todo sube, y el DRV PNK Stadium se ha quedado pequeño, pese a que se amplió en unas 3.000 localidades extra. Más asientos significa más dinero, sobre todo porque en cada ocasión en la que el Inter Miami juega de local no cabe ni un alfiler, y no afecta el hecho de que el precio de las entradas en Fort Lauderdale se hayan incrementado de media un 486% en la venta regular, cifra que asciende en la reventa (que es legal en Estados Unidos a través de los portales autorizados).

No sólo se beneficia el Inter Miami, también sacan provecho los seis equipos a quienes “les ha tocado la lotería” por recibir a los de Martino en el tramo final de temporada regular. Coincide además que casi todas ellas son ciudades muy grandes y mercados enormes como Nueva York, Los Angeles o Chicago.

Comparando los precios de los partidos del Inter Miami fuera de casa, el incremento del año pasado a este es de un 1.002%, con entradas que llegan a 2.395 dólares en Los Ángeles,

1.674 dólares en Nueva York o 1.755 dólares cuando disputen ‘el derbi’ en Orlando este próximo 24 de septiembre.

A primeros de septiembre, el Inter Miami ya era, con casi 15 millones de ‘followers’, el cuarto equipo con más seguidores en Instagram de los Estados Unidos, dejando atrás a franquicias históricas de la NFL, NBA o MLB.

Sólo superan al equipo de Messi tres organizaciones, todas ellas de la NBA: Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Cleveland Cavaliers. Esto se traduce en que el Inter Miami hará decenas de millones de dólares más en sus próximos acuerdos anuales de patrocinio.

Nacho García

