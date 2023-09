Etcheverry cae ante Wawrinka y dice adiós en la segunda ronda del US Open

Nueva York, 31 ago (EFE).- El tenista argentino Tomás Etcheverry (34) cayó este jueves eliminado en la segunda ronda del US Open frente al suizo Stan Wawrinka (49).

De 38 años y triple ganador de ‘grand slam’, Wawrinka se impuso al argentino por 7-6(6), 6-7(7), 6-3 y 6-2 en tres horas y 39 minutos.

Al veterano suizo le espera en la siguiente ronda un complicado cruce frente al italiano Jannik Sinner, número 6 del mundo y reciente vencedor del Masters 1.000 de Toronto.

Por su parte, Etcheverry se va de Nueva York tras ceder en un muy duro enfrentamiento ante Wawrinka, especialmente en dos primeros sets furiosos y eternos (ambos por encima de la hora de duración) que se decidieron en la muerte súbita con resultado de una manga para cada uno de los tenistas.

Wawrinka se hizo fuerte en el tercer set y, ya con ventaja en el marcador, no miró atrás y cerró el triunfo ante Etcheverry.

Esta es la segunda vez que pierde este año el argentino contra el helvético, quien le dejó fuera también en la tercera ronda de Wimbledon.

“Él tiene toda la experiencia, todavía saca muy bien. En Wimbledon también me tocó perder con él. Tengo que seguir mejorando porque ya me gustaría ganar estos partidos”, apuntó a los medios tras la derrota.

“Yo bajé muchísimo el nivel después del tercer set, el cansancio me pegó, me sentía un poco más sin fuerzas ya desde el saque. Mi error fue en el primer set, donde tuve ‘chances’, y también en el segundo, donde tardé en cerrarlo y tuve que jugar más tiempo. Me frustré en el tercer set. Es de lo que más me arrepiento porque jugué muy mal con mi saque y a partir de ahí se me hizo muy cuesta arriba”, reconoció.

Etcheverry se marcha del ‘grande’ de Flushing Meadows con el consuelo al menos de haber mejorado su resultado del año pasado, ya que en 2022, su primera participación en el US Open, hizo las maletas en la primera ronda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...