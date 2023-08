Los Texans superan a los Saints en el cierre de la pretemporada de la NFL

Redacción Deportes, 27 ago (EFE).- Los Houston Texans derrotaron este domingo como visitantes por 17-13 a los New Orleans Saints en el cierre de la pretemporada de la NFL. El corredor de Houston, Mike Boone, destacó en el juego con 51 yardas en siete acarreos y una anotación. En la serie inaugural del juego el mariscal de campo Coleridge Bernard Stroud conectó un envío de touchdown para Nico Collins que puso en ventaja a los Texans. Los Saints igualaron 7-7 en el segundo cuarto con una ofensiva que recorrió 63 yardas en poco más de cinco minutos que concluyó con un pase a las diagonales de Jameis Winston hacia Jimmy Graham. Graham, de 36 años, se recuperó para este partido, luego de que el pasado 18 de agosto fue arrestado bajo sospecha de estar bajo influencia de una sustancia controlada, aunque según sus médicos el jugador sufrió una crisis de desorientación por el medicamento que toma para evitar convulsiones, versión que fue corroborada por Saints. Houston se separó por 10-7 con un gol de campo antes del descanso. New Orleans igualó 10-10 en la primera serie del tercer cuarto con un gol de campo, paridad que el visitante rompió con un acarreo de 'touchdown' de Mike Boone que los superó 17-10. En el último periodo los Saints se acercaron 17-13 con una patada de tres puntos de 50 yardas de Blake Grupe, quien una serie después falló en otro intento de 60 yardas. En la pretemporada los Texans ganaron dos partidos y perdieron uno; mostraron mejoría respecto a la campaña 2022 en la que fueron el peor equipo de la Conferencia Americana (AFC), que terminaron con tres ganados y 13 caídas. Esa mejor cara la deben corroborar en la temporada regular bajo la tutela del entrenamiento DeMeco Ryans, excoordinador defensivo de los 49ers, que vive su primera experiencia como entrenador en jefe en este 2023 al frente de Houston. New Orleans buscará, bajo la dirección del entrenador Dennis Allen, y con la guía del 'quarterback' Derek Carr, exjugador de Raiders, llegar a los 'playoffs' luego de que el año pasado acabó con marca negativa de siete ganados y diez perdidos. La temporada 2023 de la NFL comenzará el 7 de septiembre. Resultados de la semana tres de la pretemporada de la NFL: 27.08: Saints 13-17 Texans 26.08: Bears 21-24 Bills Packers 19-15 Seahawks Chiefs 33-32 Browns Vikings 17-18 Cardinals Giants 24-32 Jets Commanders 21-19 Bengals Buccaneers 26-20 Ravens Jaguars 31-18 Dolphins Cowboys 31-16 Raiders Broncos 41-0 Rams 25.08: Panthes 17-26 Lions Titans 23-7 Patriots 49ers 12-23 Chargers 24.08: Falcons 0-27 Steelers Eagles 13-27 Colts EFE as/gb/hbr

