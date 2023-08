100-85. Doncic se exhibe y frena a Venezuela

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- La selección venezolana arrancó este sábado en el Mundial de baloncesto de Japón, Filipinas e Indonesia con una amarga derrota por 100-85 frente a una Eslovenia robusta con un Luka Doncic estelar que dio un recital de juego y anotación.La ‘Vinotinto’, encuadrada en el grupo F también junto con Cabo Verde y Georgia, estuvo liderada en ataque por el alero Garly Sojo (16 puntos) y el escolta Jhornan Zamora (12), mientras que la estrella de la NBA Luka Doncic fue el motor del combinado esloveno, con 37 tantos y 39 de valoración, en los 30 minutos y 52 segundos que jugó.Un inicio sorprendente por parte de los hombres de Fernando Duró, marcado por la energía en pista y un buen ataque, condujo a Venezuela una ventaja inicial de dos puntos sobre una Eslovenia poco centrada (31-33).En el segundo cuarto, Doncic puso una marcha más y dejó a Venezuela fuera de control, con poca precisión y menos efectiva atrás. Pero no por mucho tiempo. Jhornan Zamora ‘enchufó’ la bola desde su propio campo en el último segundo y devolvió la esperanza al equipo sudamericano, que seguía en el partido al intermedio con un 56-51.Duró intentó mantener la concentración de la ‘Vinotinto’ a la vuelta del descanso, pero su equipo tardó casi tres minutos en reaccionar y marcar los primeros dos puntos. No consiguió desbloquearse ni en defensa ni en ataque y terminó cediendo el tercer parcial por 22-12 para perder casi todas las opciones de dar la sorpresa..El puño de hierro de Doncic se cerró a falta de minuto y medio y los venezolanos reaccionaron con un extraordinario ritmo frenético, difícil de controlar. Venezuela estiró hasta donde pudo, pero no fue lo suficiente para derribar al conjunto del furioso ’77’. Georgia también dio un paso adelante este sábado y dominó en la pintura a un Cabo Verde que no aguantó el juego energético y vertical de su rival, por 60-85. Con “Toko” Shengelia (16 puntos) y Goga Bitadze (15) como principales armas ofensivas, los georgianos no dieron opción al conjunto caboverdiano, al dejar marcada una ventaja de 17 puntos en el segundo cuarto, con un contundente 22-48.El pívot del Real Madrid, el que lleva en las manos la responsabilidad de hacer destacar al equipo caboverdiano, Edy Tavares, solo pudo anotar seis puntos, a causa de una defensa estratégica marcada por Giorgi Shermadini.En el último cuarto el equipo de Emanuel Trovoada intentó revertir la situación y ganó por 23-15, aunque no hizo peligrar el claro triunfo de Georgia por 25 puntos de diferencia.Los caboverdianos probarán suerte el próximo lunes frente a Venezuela en la segunda jornada del Mundial (08:00 GMT).Ficha técnica:100 – Eslovenia (31+25+22+22): Donciç (37), Dragic (2), Nikolic (8), Bine Prepelic (5), Tobey (21) -equipo inicial-, Blazic (4), Cebasek (3), Dimec (2), Glas (-), Hrovat (-), Klemen Prepelic (18) y Samar (-). 85 – Venezuela (33+18+12+22): Gregory Vargas (5), Sojo (16), Chourio (5), Carrera (10), Colmenares (6) -equipo inicial-, Zamora (12), Cubillán (3), Ruiz (3), Graterol (2), Guillent (12), Sifontes (-) y Materan (11).Árbitros: Ademir Zurapovic (BIH), Matthew Leigh Kallio (CAN) y Wojciech Liszka (POL). Eliminaron por faltas personales a Colmenares.Incidencias: partido de la primera jornada del grupo F del Mundial de baloncesto disputado en el Okinawa Arena de Okinawa (Japón). EFErlc/jap

