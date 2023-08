El Grupo Frontera lleva su “Comienzo” a México y agradece el apoyo de López Obrador

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- El texano Grupo Frontera, exponente del auge actual del género regional mexicano, lleva su primer álbum “El Comienzo” a México y agradece el apoyo que les ha mostrado el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, según cuentan a EFE.

“La verdad andamos muy agradecidos por eso porque, si nosotros nunca habíamos pensado salir de donde somos nosotros, que es el Valle de Texas, imagínate que el presidente de México te reconozca”, indica el vocalista Adelaido “Payo” Solis III desde Ciudad de México.

Grupo Frontera incluye en su disco de 12 canciones éxitos que han cosechado en el último año al colaborar con otros artistas, como “Que vuelvas” con Carin León y “unX100to” con Bad Bunny, con el que conquistaron el primer lugar de los 50 temas más escuchados a nivel global en Spotify.

Pero Payo cuenta que su papá mostró el mayor orgullo cuando le compartió un video de López Obrador, quien en su rueda de prensa matutina ha exhibido tres éxitos del grupo: “No se va”, “Frágil” y “unX100to”, al considerarlos exponentes de la actual música mexicana.

“Yo ando esperando conocerlo en persona y nos había mandado algo, nos mandó unos regalitos a cada uno de nosotros y muchas gracias, un saludazo a AMLO (López Obrador)”, expresa el cantante.

UN ÉXITO QUE TRASCIENDE FRONTERAS

La agrupación, formada en la ciudad estadounidense de Edinburg, Texas, alcanzó un éxito súbito en 2022, con una versión en género regional mexicano de “No se va”, del grupo colombiano Morat.

Ahora cuenta con más de 35,6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Pero Juan Javier Cantú, voz y acordeón del grupo, no considera que sea una popularidad repentina, sino fruto del trabajo y humildad que los unió desde 2019, cuando hacían versiones de éxitos.

“Cada uno da su sazón al grupo y por eso Frontera está como está, por eso hemos llegado a donde hemos llegado, porque tratamos de siempre mantenernos con los pies en la tierra, ayudarnos cuando alguien está haciendo algo mal. Aquí estamos. Somos hermanos todos”, asevera.

Grupo Frontera simboliza el apogeo actual del regional mexicano, un macrogénero que agrupa a la banda, la norteña, la grupera y los corridos tumbados, que ahora conquista listas internacionales con figuras como Carin León, Grupo Firme y Peso Pluma, tres artistas con quienes la agrupación ha colaborado.

“Venimos de Juan Gabriel, Vicente Fernández. Es un trabajo que ya estos artistas han hecho, un trabajo duro y que nosotros ya también estamos retomando la música mexicana. Yo creo que es de momentos, entonces el momento es ahora, ya a nosotros nos tocó tomar la antorcha y gracias a Dios el público nos ha dado esa antorcha a nosotros”, comenta Alberto “Beto” Acosta, bajo quinto.

Como demostró su tema con Bad Bunny, su éxito no se limita al público mexicano, por lo que ahora quisieran colaborar con cantantes como Bruno Mars y Post Malone.

De hecho, cuentan que reciben muchos mensajes en redes sociales de gente que aprende español para escuchar sus canciones, sobre todo en Estados Unidos, pues recuerdan que al ser fronterizos no son “ni de aquí ni de allá”.

“Para nosotros significa mucho (el éxito en México y en Estados Unidos, nosotros nos llamamos Grupo Frontera porque es de donde somos, de la frontera, somos nacidos en Texas, estamos a cinco minutos literalmente de la frontera con México, donde está nuestra familia”, dice el percusionista Julian Peña Jr.

SU GIRA POR MÉXICO,

A pesar de su éxito internacional y su origen fronterizo, Grupo Frontera confiesa que su mayor emoción es estar cerca de su público en México, donde el 31 de agosto comienzan su gira nacional con un concierto en la norteña ciudad de Monterrey.

“Es a lo que venimos, ‘El Comienzo’ para nosotros lo es todo, porque sí batallamos, sí peleamos, sí (hubo) sudor, lágrimas y todo para poder sacar estas canciones y ahora esperemos y le podamos sacar lágrimas a la gente cantando nuestras canciones”, termina Julián.

