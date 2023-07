Saquon Barkley apaga su enojo con un contrato de 11 millones de dólares con Giants

Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- Saquon Barkley, ‘running back’ (corredor) de los New York Giants, que estaba inconforme con los 10.09 millones de dólares que le ofrecía su club por renovar una temporada, firmó este lunes un contrato de 11 millones para jugar la temporada 2023 de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

“Podría decirles: ‘Vete a la mierda’ a los Giants. La verdad es que el dinero importa. ¿Quieren que muestre lo que valgo? No me presentaré. No jugaré. Esa es una jugada que me vendría bien”, advirtió un molesto Barkley a los Giants el miércoles pasado.

El equipo del entrenador, Brian Daboll, que arrancó este martes su campamento de entrenamiento, convenció al corredor de 26 años con un acuerdo por un millón de dólares más (que le dieron como bono por firmar) que el que le correspondía como jugador ‘franquicia’, de 10.09 millones de dólares.

El enojo del dos veces seleccionado al Pro Bowl se detonó por los bajos salarios que reciben los corredores en la NFL.

En promedio del sueldo anual para un corredor ‘franquicia’ (que firma por una campaña al final de su contrato de cuatro años de novato) es de 10.09 millones de dólares, cantidad que en la lista de posiciones sólo supera a la de los ‘kickers’ (pateadores), que tienen una media de 5.3 millones.

Ese número está lejos del promedio que obtienen, por ejemplo, los ‘quarterbacks’, con 32.4 millones de dólares al año; los ‘linebackers’ (apoyadores), con 20.9 millones; o los receptores y alas defensivas, con 19.7; que ocupan los tres primeros peldaños de los mejor remunerados.

Saquon Barkley fue el cuarto mejor corredor de la NFL la temporada pasada; sumó 1.312 yardas en 295 acarreos y consiguió 10 anotaciones que ayudaron a los Giants a clasificar a los playoffs.

Fue la tercera vez en sus cinco años con los Giants que el nacido en The Bronx, New York, supera las 1.000 yardas por tierra.

Barkley es una pieza fundamental en la ofensiva del quarterback Daniel Jones, quien en marzo pasado consiguió una extensión de contrato por cuatro años a cambio de 160 millones de dólares.

Los New York Giants debutarán en esta pretemporada ante los Detroit Lions el próximo 11 de agosto, el 18 chocarán con los Carolina Panthers, y el 26 jugarán contra los New York Jets.

En la semana uno de la temporada 2023 se medirán a los Dallas Cowboys el 10 de septiembre.

