Iris Tió: “El trabajo que hemos hecho todos estos años se ha visto reflejado”

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- La nadadora española Iris Tió, ganadora de una medalla de oro y dos de bronce en las pruebas de artística de los mundiales que se están celebrando en la ciudad japonesa de Fukuoka, consideró que los éxitos cosechados son el reflejo del “trabajo” que han hecho “todos estos años”.

“Estamos muy contentas, el trabajo que hemos hecho todos estos años se ve reflejado. Ha sido un campeonato muy guay. Hemos sabido aprovechar el nuevo reglamento y sacar nuestra parte más artística. Los jueces lo han valorado y estamos muy contentas”, dijo a su llegada al aeropuerto barcelonés de El Prat.

“Se nota también que somos un equipo más consolidado y eso se ha trasladado al resultado. Es muy importante y nos da mucha energía y motivación de cara al Mundial de Doha y también de cara a París”, señaló a preguntas de los medios de comunicación.

Tió hizo balance de la cita en lo que se refiere al colectivo y a lo individual: “Íbamos con la mentalidad de ir a tope, a por todas. Pero al final nunca sabes qué puede pasar en la competición. Mentalmente me he preparado mucho, he visualizado mucho. No se me ha hecho nada pesado, más al contrario. Era una cosa detrás de la otra y bastante bien. Tenemos todavía mucho por mejorar. Tenemos el Mundial de Doha, que es de aquí a poco, y luego los Juegos Olímpicos que son el gran objetivo. Tenemos muchas ganas”.

“Cada una somos muy diferentes y necesitamos nuestro espacio, cuando estamos nerviosas cada una necesita su momento. Pero luego hay un instante de conexión máxima en el que nos cogemos de las manos, nos miramos a los ojos, hacemos un grito con las entrenadoras. Ahí ya sabemos que todas confiamos en todas”, completó sobre el equipo con el que logró subirse a lo más alto del podio.

