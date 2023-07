Fraser-Pryce, Ana Peleteiro, Jason Joseph y Gabriel Tual dan brillo al Mitin de Madrid

Tweet on Twitter

Madrid, 22 jul (EFE).- La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, en 100 metros, la española Ana Peleteiro, en triple salto, el suizo Jason Joseph en 110 vallas y el francés Gabriel Tual, en 800, fueron los grandes protagonistas del Mitin de Madrid celebrado en el estadio de Vallehermoso, perteneciente al circuito de plata de World Athletics.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, cinco veces campeona del mundo de 100 metros, llegó a Madrid como una estrella y el público de Vallehermoso la dedicó una de las ovaciones de la noche. La jamaicana no dio opción a ninguna de sus rivales y ganó con 10.83 -récord del mitin- su segunda carrera de la temporada tras la cosechada hace solo dos días en Lucerna (Suiza) con 10.82. En la capital española lo hizo una centésima más lenta en una carrera que dominó por completo.

La española Jael Bestué, con 11.10, marca personal y tercera mejor española de todos los tiempos, finalizó segunda y demostró que su progresión va en ascenso.

En el triple salto la española Ana Peleteiro, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se adjudicó el triunfo con una marca 14.15, su mejor registro de la temporada en su cuarta competición tras su reaparición el 14 de junio, seis meses después de ser madre.

Peleteiro, entrenada por el cubano Iván Pedroso, comenzó el concurso con un salto de 13.98 al que le siguió el mejor, el de 14.15, con un viento favorable de +0.6. En el tercero arriesgó e hizo nulo. En el cuarto volvió a superar los catorce metros (14.01), al quinto renunció y en el sexto, con la victoria ya asegurada, volvió a hacer un nulo.

Una de las carreras más esperadas, la de 800 metros masculinos, deparó el triunfo de Gabriel Tual, que paró el crono en 1:44.46 y sorprendió al ídolo nacional, Adrián Ben, vigente campeón de Europa bajo techo, que fue tercero con 1:44.72, marca de la temporada.

“Me quedo contento con las sensaciones de la carrera. El paso ha sido bueno, me he encontrado bien y he podido rematar al final”, dijo Ben.

En los 110 metros vallas el suizo Jason Joseph, campeón de Europa de pista cubierta en los 60, realizó la mejor marca personal con un tiempo de 13.10, por delante del francés Wilhelm Belocian (13.20) y el español Quique Llopis (13.35), que quedó tercero con su mejor marca de la temporada aunque no alcanzó los 13.28 que dan el billete directo al Mundial de Budapest.

“Las sensaciones eran muy buenas. A mitad de carrera me tragué una valla, me frené, me cogieron pero lo solucioné como pude. Quería recuperar sensaciones en pista después de lo que pasó en la pista cubierta pero estoy muy contento. Creo que puedo dar un poco más, pero sin prisa y mejorando día a día”, apuntó Llopis.

La joven keniana Brenda Chebet se adjudicó sin muchos problemas los 1.500 metros al parar el crono en 4:01.85, con menos de un segundo de ventaja sobre la segunda, la etíope Saron Berhe (4:02.30). La polaca Sofia Ennaoui, medallista de bronce en el último Europeo en Múnich, concluyó cuarta con 4:03.68.

Los 800 femeninos se los adjudicó la etíope Worknesh Mesele con 1:58.75, mejor marca de la temporada, tras una carrera en la que la española Lorea Ibarzabal demostró su progresión quedando tercera con 1:59.88, marca personal.

“Estoy muy contenta. La gran barrera de los dos minutos me ha costado bajarla pero hacerlo en casa, en Madrid, me hace estar muy feliz. El Campeonato de España en Torrent es el objetivo de la temporada, quiero la primera medalla al aire libre, y en eso pienso”, confesó Ibarzabal.

La jamaicana Megan Tapper, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, voló sobre la pista verde de Vallehermoso para llevarse el triunfo en los 100 vallas con 12.69, solo cinco centésimas menos que la estadounidense Tonea Marshall (12.74).

La finlandesa Ella Junnila, con una marca de 1,90 metros, se llevó el triunfo en el salto de altura, la estadounidense Anna Cockrell, con 53.79, ganó los 400 vallas, y la rumana Bianca Florentina Ghelber, con 73.80, triunfó en lanzamiento de martillo, una prueba en la que la plusmarquista española Laura Redondo se quedó en 68.95.

En lanzamiento de peso, el veterano Carlos Tobalina, en su debut en Vallehermoso a los 37 años, finalizó séptimo con 20.30 metros, en un concurso que ganó el jamaicano Rajindra Campbell con 22.22, récord del mitin.

El italiano Claudio Stecchi venció en la final de pértiga con un registro de 5.82, marca personal, diez centímetros más que el griego Emmanouli Karalis, mientras que en jabalina el moldavo Andrian Mardare ganó con un lanzamiento de 81.49 metros.

David Ramiro

