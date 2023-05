“Santa Fe Klan no soy solo yo, somos todos”, agradece el artista a su equipo y sus fans

Ciudad de México, 30 may (EFE).- El artista mexicano Santa Fe Klan, que publicará un disco a finales de junio que recopila las canciones que está sacando cada jueves y que presentará en una gira por Estados Unidos, expresó en una entrevista con EFE la importancia de su equipo, su familia y sus seguidores en su proyecto, cuyo reconocimiento no para de crecer.

“Todos han puesto su granito de arena, no solo el equipo que tengo hoy. Gracias a ellos tengo lo que tengo, antes de hacer mi equipo trabajé con otros equipos (…) y ellos me ayudaron. También mi papá me compró mi primer micro a los 13 años, él es parte de esto. Santa Fe Klan no soy solo yo, somos todos, también los fans que escuchan las rolas (canciones)”, comparte el artista.

En un buen momento de su carrera donde cada vez es más reconocido como artista y en el que se prepara para casi 40 fechas de conciertos en Estados Unidos entre junio y agosto en la gira “Todo y nada”, el cantante, nacido en el estado de Guanajuato, centro de México, asegura que nunca pierde de vista quien es y todo lo que tiene que agradecer.

“Siempre hay que recordar de dónde somos y de dónde venimos para nunca olvidar en que camino estamos. Cuando uno se olvida de su gente se desvía y se va por donde no tenía que ir”, dice.

Además, considera que la fama y el dinero hay que tratarlos con respeto y que es imprescindible ser buena persona para ser respetado en el lugar al que perteneces.

Asegura que nunca pasa más de dos meses sin visitar su barrio, donde nunca ha tenido problemas con nadie y de donde disfruta todo lo que puede con bailes y fiestas.

Con esta visión de la vida, trata, a través de sus canciones, de transmitir no solo sus historias.

TRANSMITIR “LO QUE LA GENTE HACE Y ES”

“No soy nada más una persona que a través de mí a todos les va bien, a todos les puedo cantar su vida, vine al mundo a transmitir lo que la gente hace y es”, expresa.

Santa Fe Klan es un músico muy prolífico y multifacético, ya que escribe temas de múltiples géneros como el rap, el regional mexicano y el reguetón.

De hecho, ha estado sacando cada jueves una nueva canción hasta que a finales de junio quede publicado un disco de 13 temas de distintos estilos. Con este disco pretende “capturar la atención de la gente” para después, en noviembre, publicar un álbum enteramente de rap.

“(El disco) me da (margen de) dos mes para ir preparando un disco de rap que se va a llamar ‘Nada’, este es de ‘Todo’ y el de ‘Nada’ será puro rap. Nos da chance para sacar música de la que ya tenia en lo que hago (creo) algo para sacarlo por ahí den noviembre, algo bien, con ‘feats’ chingones (buenos) y pura música bien preparada”, dice.

Además, tiene un disco de regional mexicano que por ahora tiene 38 canciones para sacar “en estos días”, bromea.

Sabe que esté género está triunfando a nivel mundial y, por eso, además del disfrute de componer temas de este estilo, tiene ganas de sacar más canciones.

Sobre el triunfo en las listas de éxito mundiales de artistas mexicanos como Peso Pluma, Junior H o los texanos de Grupo Frontera (e incluso él mismo), el cantautor se dice “bien contento”.

“Para mi es bien chido (bueno), porque eso hace que se quite la envidia, que era lo que no nos dejaba avanzar. Como a todos nos va bien nadie envidia al otro. Si todos tenemos (éxito) siempre, tratamos de que crezca más eso. Estoy bien contento de que los carnales (compañeros) que están rifando más arriba de nuestro nivel están representando bien”, terminó.