Colombia cree que Venezuela podría tener “el mayor crecimiento de Latinoamérica”

Washington, 25 may (EFE).- El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, apuntó este jueves a EFE que Venezuela puede tener el “mayor crecimiento de Latinoamérica” en la próxima década, y pronosticó que en 2026 el intercambio comercial entre ambos países podría alcanzar los 4.500 millones de dólares.Umaña cerró este mismo jueves una visita a Estados Unidos, donde se reunió con la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, y el subsecretario de comercio estadounidense, Don Graves, entre otros dirigentes, así como “think tanks” e inversores del sector privado.El ministro señaló en una entrevista en Washington que no se pueden esperar los niveles de 2008 en el comercio entre Colombia y Venezuela, cuando alcanzó los 8.000 millones de dólares. Sin embargo, Umaña calculó que en 2026 se llegará a aproximadamente 4.500 millones de dólares, el 60% de esa época dorada.También afirmó que los acuerdos de inversión han hecho que el comercio este año suponga alrededor de 1.300 millones de dólares.”Si se solucionan los problemas democráticos, económicos y de sanciones, Venezuela podrá ser el país de mayor crecimiento en Latinoamérica en los próximos 10 o 12 años”, afirmó Umaña.Asimismo, mostró la voluntad de Colombia de “acompañar” a Venezuela “en su reconstrucción y en el intercambio de inversiones”.RELACIONES CON ESTADOS UNIDOSPor otro lado, Umaña incidió en el “cambio de lenguaje” de la relación comercial con Estados Unidos. A pesar de que “no hay ninguna renegociación”, se plantea poner en regla todo aquello establecido en los tratados.”Lo que se está planteando es que sean tratados dinámicos que nos permitan progresar en todo aquello que no ha sido contemplado en los últimos 11 años”, añadió Umaña, que incidió en las reuniones llevadas a cabo esta semana en Washington en materia de inversión extranjera en la transición energética.La visita de Umaña a Washington se enmarca en una serie de encuentros con países occidentales para tratar la reindustrialización, el turismo y el comercio exterior, así como la transición energética.