No habrá Mundial por TV en los cinco grandes si no hay una oferta justa

Madrid, 5 may (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que si las ofertas por los derechos de transmisión audiovisual del Mundial femenino de este año en Australia y Nueva Zelanda “siguen sin ser justas”, el organismo que dirige se verá obligado a no retransmitirlo en los cinco grandes países europeos, es decir, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Infantino reiteró este lunes en Ginebra (Suiza) su llamamiento a las cadenas de televisión para que “sigan el ejemplo” del organismo que dirige y “paguen un precio justo” por los derechos audiovisuales del Mundial femenino, e hizo hincapié en que “los ingresos se reinvertirán íntegramente en el fútbol femenino”.

El Presidente de la FIFA hizo estas afirmaciones durante la mesa redonda ‘Making Trade Score for Women!’ (hacer que el comercio beneficie a las mujeres), celebrada en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra y en la que estuvo acompañado por la directora general de ésta, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, informa la FIFA.

El presidente de la FIFA afirmó que este organismo “ya había dado ejemplo al aumentar el premio en metálico que se repartirán las 32 selecciones del Mundial femenino de 2023 a 152 millones de dólares, el triple que en 2019 y diez veces más que en 2015”, antes de su elección como máximo mandatario del organismo.

Sin embargo, Infantino precisó que “la FIFA todavía tenía que vender los derechos mediáticos del torneo a algunos mercados importantes porque las ofertas estaban infravaloradas”.

“Las ofertas de las cadenas de televisión, principalmente en los ‘Big 5’ europeos, siguen siendo muy decepcionantes y simplemente no son aceptables según cuatro criterios”, dijo.

“En primer lugar, el 100 % de los derechos pagados se destinaría directamente al fútbol femenino, en nuestro esfuerzo por promover la igualdad de condiciones y de retribución. En segundo lugar, los organismos públicos de radiodifusión, en particular, tienen el deber de promover el deporte femenino e invertir en él”, relató Infantino.

“En tercer lugar, las cifras de audiencia del Mundial femenino son del 50-60 % de las del masculino (que, a su vez, son las más altas de cualquier acontecimiento), y, sin embargo, las ofertas de los organismos de radiodifusión en los cinco grandes países europeos para el femenino son de 20 a 100 veces inferiores a las del masculino”, agregó.

La FIFA señala que, “mientras que los organismos de radiodifusión pagan entre 100 y 200 millones de dólares por el Mundial masculino, sólo ofrecen entre 1 y 10 millones por el femenino. Esto es una bofetada en la cara de todas las grandes jugadoras del Mundial femenino y, de hecho, de todas las mujeres del mundo”.

“Para ser muy claros, es nuestra obligación moral y legal no malvender el Mundial. Por lo tanto, si las ofertas siguen sin ser justas (hacia las mujeres y el fútbol femenino), nos veremos obligados a no retransmitir el Mundial femenina los cinco grandes países europeos”, afirmó Infantino.

“Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los jugadores (mujeres y hombres), aficionados, directivos de fútbol, presidentes, primeros ministros, políticos y periodistas de todo el mundo para que se unan a nosotros y apoyen este llamamiento en favor de una remuneración justa del fútbol femenino. ¡Las mujeres se lo merecen! Así de sencillo”, agregó.

El Presidente de la FIFA también añadió que la diferencia horaria con Europa no debería ser una excusa para las bajas ofertas. “No tiene ningún sentido económico, porque las cifras de audiencia están ahí. Tal vez, porque es en Australia”, afirmó.