El New York Times alaba al Osasuna ante la final de la Copa del Rey

Nueva York, 6 may (EFE).- El diario estadounidense The New York Times dedicó este sábado un artículo de alabanza al Club Atlético Osasuna, al que describe como un “club modelo” que en ocho años ha pasado de estar a punto de descender a tercera división a jugar la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. “El camino entre esos dos puntos no ha sido sencillo. Para reconstruir y resucitar al Osasuna ha sido necesario un trabajo ímprobo, arduo y concienzudo”, escribe Rory Smith, el periodista que firma la pieza.El redactor destaca también el presupuesto del equipo navarro que describe como “una fracción del de la mayoría de sus rivales” y propone al club como “modelo de buenas prácticas” para el resto de los equipos de la liga.En sus loas bromea con la existencia de un supuesto gen futbolístico navarro y cita un estudio según el cual Navarra “produce más futbolistas profesionales per cápita que ningún otro lugar de España. Hace unos años, un estudio reveló que había un jugador por cada 22.000 habitantes de la región”.Pero después, cita al director del fútbol base del club, Ángel Alcalde, para asegurar, ya más en serio, “que la respuesta correcta es probablemente la más sencilla: El éxito de Navarra tiene sus raíces en dos cosas que no son ningún misterio: el sistema y la estructura”.En la nota tampoco se olvida de mencionar El Sadar “oficialmente el estadio más ruidoso de España”, del que también destaca que tras su renovación “elegante (…) ha sido elegido o como uno de los mejores de Europa”,