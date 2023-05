Miles de vehículos, inmovilizados en EE.UU. por problemas con sus airbag￼￼

Washington, 5 may (EFE).- Decenas de miles de automóviles han sido inmovilizados en los últimos días en Estados Unidos por temor a que sus airbag, fabricados por la desaparecida empresa japonesa Takata, exploten en caso de accidente.

La alemana BMW ha sido la última empresa que ha pedido a 90.000 conductores que no utilicen sus vehículos porque los airbag Takata con los que fueron fabricados son defectuosos y no han sido reparados a pesar de varias llamadas a revisión.

El aviso de BMW afecta a vehículos de la Serie 3 de los años 2000 a 2006, de la Serie 5 de 2000 a 2003 y X5 de los años 2000 a 2004.

En un comunicado, BMW advirtió a los propietarios de estos vehículos que, ante “la seriedad de la situación”, se ha decidido pasar de la llamada a revisión a la petición de no utilizar los coches afectados.

El aviso de BMW se produce poco después de que Ford llamase a revisión a 231.942 unidades del modelo Ranger de los años 2004 a 2006 también por problemas con los airbag de Takata.

En el caso de Ford, aunque los vehículos afectados fueron reparados en el pasado para solucionar el problema con los airbag, las piezas reemplazadas “pueden haber sido instaladas de forma incorrecta”, dijo el fabricante en documentos presentados ante las autoridades estadounidenses.

Takata fabricó millones de airbag con una pieza defectuosa, el inflador que permite que la bolsa se llene de aire y amortigüe el impacto de los ocupantes del vehículo. Los airbag defectuosos se instalaron en millones de vehículos de numerosas marcas en Estados Unidos.

El defecto hace que, en determinadas circunstancias, el airbag explote en el momento en el que se despliega, lo que ha causado, sólo en Estados Unidos, al menos 25 muertes y unos 400 heridos.

En febrero, Honda también solicitó a los propietarios en Estados Unidos de unos 8.500 vehículos de las marcas Honda y Acura que dejasen de utilizar sus automóviles por el riesgo que suponen a sus ocupantes.