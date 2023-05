Peso mexicano toca su nivel más bajo desde septiembre de 2017￼￼

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ciudad de México, 3 may (EFE).- El peso mexicano registró su mejor nivel frente al dólar desde septiembre de 2017, impulsado por el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) y una mayor tasa de empleo en Estados Unidos.

Durante la jornada, el peso mexicano cotizó hasta un mínimo de 17,84 unidades por billete verde, el nivel más bajo desde los 17,82 del 25 de septiembre de 2017.

Al cierre el tipo de cambio se ubicó en 17,93 pesos por dólar, registrando una apreciación del 0,3% respecto a la jornada previa, según datos del Banco de México (Banxico).

La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, consideró que la apreciación del peso mexicano fue consecuencia de un debilitamiento del dólar estadounidense del 0,44%, de acuerdo con el índice ponderado y el anuncio de política monetaria más alto en Estados Unidos desde 2007.

“Las pérdidas del dólar se acentuaron tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, en donde el Comité subió la tasa de interés en 25 puntos base a un rango entre 5,00 % y 5,25 %, pero mostró un lenguaje menos restrictivo”, agregó.

Señaló que el mercado espera el término del ciclo alcista de las tasas de referencia, ya que los miembros de la Fed manifestaron que “el endurecimiento de las condiciones de crédito para los hogares y empresas posiblemente pesarán sobre la actividad económica, la contratación de personal y sobre la inflación”.

Siller también advirtió que el peso mexicano podría mostrar una “depreciación moderada” si el banco central mexicano decide mantener sin cambios su política monetaria, “lo que a su vez podría generar presiones inflacionarias”, abundó.

Recientemente, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez señaló que no sería sorpresa si el banco central mexicano pusiera un alto al ciclo de aumento en su tasa de referencia, dados los niveles de la inflación en descenso y el buen desempeño de la actividad económica.

“A pesar de la apreciación del peso en el corto plazo, no se pueden descartar presiones al alza para el tipo de cambio, algo que podría ocurrir ante nuevos episodios de aversión al riesgo. El principal factor de riesgo durante mayo son las negociaciones en el Congreso de EE.UU., en donde se decidirá si se elimina o eleva el techo de la deuda”, agregó.

En la sesión, las divisas que mayor se apreciaron frente al dólar fueron el rublo ruso, el real brasileño y el yen japonés, mientras que el peso mexicano se ubicó entre las principales 15 monedas del índice.

Aparte, Janneth Quiroz, economista en jefe del Grupo Financiero Monex, comentó que desde la apertura la divisa mexicana se vio favorecida por el buen reporte de generación de empleo privado de EE.UU., “lo que refleja que la actividad económica estadounidense se mantiene resiliente”.

En el más reciente reporte del instituto ADP se crearon 296.000 puestos de trabajo en el sector privado estadounidense durante abril, “muy por encima de los 142.000 revisados a la baja en marzo, superando las previsiones de 150.000”, indicó Quiroz.

La especialista también resaltó que “es el aumento de empleo más fuerte desde julio del año pasado” al interior de la economía estadounidense.