Centenares de hinchas piden la dimisión de la cúpula del PSG a las puertas de la sede

París, 3 may (EFE).- Unos 300 hinchas pidieron este miércoles la dimisión de la cúpula del PSG, encabezada por su presidente Nasser Al-Khelaifi, en una protesta organizada a las puertas de la sede social del club, en Boulogne-Billancourt (al suroeste de París).

Los seguidores habían sido convocados por el colectivo de hinchas CUP, que llevan un tiempo de uñas con gran parte del equipo, incluido Leo Messi, al que el PSG acaba de sancionar duramente por haber viajado a un compromiso publicitario en Arabia Saudí, para el que, según el club, no tenía permiso para hacerlo.

El objetivo de los aficionados es hacer ver que “las cosas tienen que cambiar” de una manera “estructurada e inteligente”. No es la primera vez que el CUP pide la cabeza de la dirección catarí. El año pasado también lo demandó en pleno estadio del Parque de los Príncipes.

La frustración de los seguidores con las estrellas del club, con Messi y Neymar a la cabeza, es palpable desde hace tiempo, sobre todo después de las eliminaciones en Liga de Campeones (octavos ante el Real Madrid en 2022 y también octavos frente al Bayern Múnich en 2023).

Ni siquiera contar con el considerado mejor futbolista del siglo XXI en una delantera con Kylian Mbappé y Neymar ha sido suficiente para levantar un trofeo que es el auténtico objetivo de la dirección del PSG.