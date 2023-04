“Cartas a Trump” se coloca entre los libros más vendidos de Amazon￼￼

Tweet on Twitter

Miami, 25 abr (EFE).- “Cartas a Trump”, un libro que recoge la correspondencia privada del expresidente de EE.UU. Donald Trump con Diana de Gales, Oprah Winfred, Richard Nixon y Kim Jong-un, entre otros muchos, salió este martes a la venta y se colocó en la lista de más vendidos de Amazon a pesar de su elevado precio.

El precio oficial de venta es de 99 dólares, aunque puede comprarse en esa plataforma por 95,85, salvo que el interesado lo quiera firmado por el expresidente republicano (2017-2021) y actual aspirante a la nominación presidencial republicana en 2024.

Con la firma de Trump el precio es de 399 dólares.

“Letters to Trump”, de Winning Team Publishing, uno de cuyos dueños es Donald Trump Jr., incluye 150 cartas, fotografías de los autores de las cartas y comentarios de Trump sobre ellos.

Tiene el formato de un libro para la “mesa del café”, según la publicidad de la editorial, que en 2022 publicó “Our Journey Together” (Nuestro viaje juntos), el primer libro de Trump tras dejar la Casa Blanca.

En la lista de firmantes de las “Cartas a Trump” se incluyen “los mayores nombres de la Historia”, entre ellos miembros de la realeza, políticos, deportistas, gentes del espectáculo y empresarios, señala la editorial.

Desde el mes pasado algunos medios publicaron adelantos de algunas de las cartas “seleccionadas por el propio Trump”, como una que le dirigió la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey en la que ella reflexiona sobre lo que hubiera sido si ambos hubiesen coincidido como candidatos.

La carta es una respuesta al hecho de que Trump escribió en su libro “The America We Deserve” (2000) que Winfrey hubiera sido su primera opción como vicepresidente.

Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton, tres presidentes de EE.UU. y la esposa del tercero, Hillary Clinton, que fue derrotada por Trump en las elecciones de 2016, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, el golfista Arnold Palmer, la cantante Liza Minnelli y la princesa Diana de Gales tienen su lugar en el libro.

En alguna de las entrevistas promocionales del libro, Trump dijo que los lectores iban a tener la oportunidad de ver “una vida muy fascinante”.

“Los conocí a todos y cada uno de ellos me besó el trasero (una forma coloquial de decir que le rendían pleitesía) y ahora solo la mitad de ellos lo siguen haciendo”, dijo en una entrevista con el medio conservador Breitbart.

Trump lidera las encuestas de cara a la nominación presidencial republicana para 2024 y, si se mantiene así, se enfrentará en las urnas al presidente demócrata Joe Biden, quien este martes anunció que buscará la reelección.