1-1. El Dortmund no pasa de un empate y pone en peligro el liderato

Berlín, 28 abr (EFE).- El Borussia Dortmund no pasó este viernes de un empate a domicilio (1-1) ante el Bochum, equipo que lucha por evitar el descenso, y puso en peligro el liderato, del que podría ser desplazado el domingo por el Bayern.Los primeros diez minutos ya tuvieron casi de todo. El Bochum se puso con ventaja en el minuto 5 por medio de Anthony Losilla con un remate desde 17 metros a una escuadra a centro de Asano y el Dortmund dio la respuesta en el minuto 7 con un gol de Karim Adeyemi a pase de Donyell Malen, en una jugada que se inició con un pase largo de Mats Hummels.Como era de esperar, el Dortmund tuvo la pelota, mientras que el Bochum procuraba plantar cara a punta de intensidad en los duelos individuales por el balón.Las ocasiones para el Dortmund, sin embargo, tardaron algo en llegar y la primera después del gol no se produjo hasta el minuto 26 por medio de Jude Bellinghman, que, tras deshacerse de Losilla, soltó un remate dentro del área que salió demasiado centrado y fue controlado por el meta Manuel Riemann.El Bochum también acechaba en busca de posibilidades de contragolpe y tuvo una en el minuto 35 cuando un saque largo de Riemann superó a Hummels, lo que le permitió a Asano llegar a un remate que fue desviado a saque de esquina.El Dortmund no lograba imponer su juego a través de la posesión y el partido por momentos fue de ida y vuelta con transiciones rápidas del Bochum que creaban inquietud en el líder.La intensidad del Bochum empezó a marcar el partido. El Dortmund se veía involucrado permanentemente en duelos individuales y no lograba darle fluidez a su juego.Pasado los setenta minutos, el entrenador Edin Terzic hizo dos cambios -entraron Marco Reus y Youssufa Moukoko por Sebastien Haller y Julian Brandt- esperando que los dos jugadores frescos sirvieran de revulsivo.Dos minutos después de entrar los nuevos generaron una ocasión. Moukoko remató de primeras a centro de Reus y Riemann desvió el balón a saque de esquina.Terzic siguió revitalizando el equipo -entraron Giovanni Reyna por Adeyemi y Anthony Modeste por Malen- en busca del golpe que le permitiera asegurar el liderato al menos una jornada más.Al final, pese a una presión permanente, al Dortmund no le alcanzó y ahora puede perder el primer puesto si el Bayern derrota en casa el domingo al colista Hertha Berlín.- Ficha técnica:1 – Bochum: Riemann; Gamboa (Janko, 78), Masovic, Ordets, Danilo Soares (Stafylidis, 85); Losilla, Osterhage (Kunde, 85); Stöger; Asano (Zoller, 78), Hofmann (Broschinski, 70), Atnwi-Adjei:1 – Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson (Wolf, 88), Süle, Hummels, Guerreiro; Can; Bellingham, Brandt (Reus, 73); Malen (Modeste, 88), Haller (Moukoko, 73), Adeyemi (Reyna, 81).Goles: 1-0, min.5: Losilla. 1-1, min.7: Adeyemi.Árbitro: Sascha Stegemann. Amonestó a Danilo Soares, Haller, Adeyemi y al entrenador del Dortmund, Edin Terzic.Incidencias: partido de la Bundesliga disputado en el Vonovia Ruhr-Stadion de Bochum.