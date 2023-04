0-2. La Real se acerca a la Champions

Pamplona, 28 abr (EFE).- La Real Sociedad venció este viernes a Osasuna por 0-2 en un choque bastante disputado en el que el tanto en propia puerta de Herrera y el gol final de Take Kubo impulsan a los donostiarras al objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones del próximo año.

El homenaje a los héroes de 2005 calentó el ambiente de El Sadar para intentar vencer a la bestia negra de Osasuna. La Real salió en tromba para intentar no cortar la racha de más de diez temporadas sin caer ante los navarros.

Los de Alguacil estuvieron bien colocados sobre el verde con Silva y Merino manejando la sala de máquinas. En el minuto 6 llegó el primero. Silva, abrió para Barrene. Este puso un centro y Sergio Herrera se metió gol en propia tras encajar el balón entre sus piernas. Carlos Fdez despistó al guardameta.

Osasuna se estiró con la idea de quitarse de encima el primer empujón visitante. Antes, Herrera salvo, tras su error, el gol de Cho. Kike García tuvo una buena ocasión en el 23, pero su zurdazo se marchó a la valla publicitaria. Los rojillos recibieron la misión de esperar con bloque medio/bajo ante la salida de los txuri-urdin.

Los de Pamplona se fueron poco a poco hacia arriba. Kike García disparó con rosca por encima de la meta defendida por Remiro. La muralla realista repelió las incursiones locales.

Pizarro Gómez no vio un posible penalti favorable a Osasuna al borde del descanso. Jagoba Arrasate protestó de manera airosa la acción, pero el colegiado siguió en las suyas y apagó toda ilusión rojilla por ver favorable su oportunidad.

Osasuna salió mucho más enchufado para crecer en su juego y buscar más ocasiones que forzasen a la Real a echar un paso atrás. Los de Alguacil, en vez de tantear a su rival, no dudaron en buscar las cosquillas. Minutos después Achicaron agua los de San Sebastián con la entrada de Budimir. El croata tuvo una buena ocasión buscando el empate, pero su cañonazo no vio puerta.

El noruego Sorloth se fue en velocidad por la banda, puso un centro para que el capitán Oyarzabal se encontrase con Herrera. El guardameta burgalés sacó el rechace en una doble actuación espectacular. Al minuto, el burgalés volvió a salvar a su equipo del segundo.

Chimy Ávila ingresó en el terreno para el arreón final. Sorloth fue un dolor de cabeza. El ariete estrelló el remate al segundo palo ante un Real que requería de finiquitar el partido. Kubo selló la victoria en el 90 tras una contra.

Los guipuzcoanos sacaron tres puntos de oro para colocarse en cuarta posición con ocho puntos por encima de su perseguidor a falta del partido del Villarreal del domingo.

Ficha técnica

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Peña (Rubén García, m. 69), Aridane, Juan Cruz, Manu Sánchez; Iker Muñoz (Torró, m. 74); Kike Barja (Chimy Ávila, m. 69), Moncayola, Aimar (Ibáñez, m. 74), Moi Gómez; Kike García. (Budimir m. 61).

2 – Real Sociedad: Real Sociedad: Remiro; Aritz (Gorosabel, m. 77), Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi; Merino, Silva (Brais, m. 77), Barrene (Kubo, m. 64); Carlos (Sorloth, m. 64), Cho. (Oyarzabal, m. 46).

Goles: 0-1, m.6: Sergio Herrera, en propia puerta. 0-1, m.90: Take Kibo.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité madrileño), asistido por Tresaco Escabosa y Granel Peiró. Por parte local vieron la amarilla a Juan Cruzy Manu Sánchez. El colegiado mostró amarilla a Zubeldia por parte de la Real.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar ante 22.570 espectadores. En los prolegómenos del encuentro y al finalizar se homenajeó a los finalistas de la Copa del Rey de 2005 por parte de Osasuna.