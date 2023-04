Mayoría de votantes en EEUU valora la importancia del español, según sondeo￼￼

Washington, 21 abr (EFE).- La mayoría de votantes hispanohablantes (78 %) y no hispanohablantes (60 %) en Estados Unidos cree que el español es importante para la cultura del país, según una encuesta de la agencia LSG divulgada este viernes.

Ambos grupos valoran el impacto del español en la sociedad estadounidense y consideran que las empresas y los partidos políticos pueden beneficiarse comunicándose, educando y participando en la conversación en español, manifestó Phillip Morris, socio de la agencia de publicidad LSG, a cargo del sondeo.

La encuesta consultó a 1.000 votantes frecuentes, la mitad de ellos hispanohablantes y la otra mitad no hispanohablantes, entre el 17 y el 29 de marzo pasados.

Por otro lado, la mayoría de los votantes hispanohablantes (58 %) creen probable que en los próximos 25 años el país elija un presidente cuya lengua materna sea el español, mientras que el 48 % de los no hispanohablantes creen en esa posibilidad.

“Muchas investigaciones muestran que el uso del español está aumentando en todo el país, pero en LSG queríamos ir un paso más allá para entender cómo la tendencia al alza de los hispanohablantes en EE.UU. afecta las percepciones y prioridades de los posibles votantes hispanohablantes y no hispanohablantes”, dijo Juan Ignacio Guenechea, director de LSG.

“Estos nuevos datos nos ayudan a comprender cómo ve la comunidad hispanohablante las cuestiones clave que afectan a su vida cotidiana”, añadió Guenechea.

Los hispanos son la minoría más grande de Estados Unidos y cuentan casi el 19 % de la población. LSG indicó que el español es el idioma nativo para casi 42 millones de personas en el país.

Entre otros resultados de la encuesta de LSG, el 85 % de los votantes hispanohablantes y el 70 % de los no hispanohablantes creen que es importante que sus hijos sean bilingües o multilingües.

Según LSG, el 72 % de los votantes hispanohablantes y el 52 % de los no hispanohablantes “tienen una impresión más positiva de las empresas que se anuncian o informan en español”.

“A medida que Estados Unidos se vuelve más diverso étnica y culturalmente, es esencial entender cómo el rápido aumento de hispanohablantes afecta las percepciones sobre el impacto del idioma en los negocios, la educación y la política pública”, dijo Morris.

En 2060 Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes, según indicó este viernes el Hispanic Council, con sede en Madrid.

A propósito del Día del Idioma Español, que se celebra este domingo, el Hispanic Council citó cifras del Instituto Cervantes para señalar que 57 millones de personas hablan ese idioma en EE.UU. EFE jab/ims