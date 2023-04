Los diez consejos de Ron Magill para celebrar el Día Mundial de la Tierra￼￼

Miami, 22 abr (EFE).- En la víspera de la celebración este sábado del Día Mundial de la Tierra, el ambientalista Ron Magill, portavoz del Zoológico de Miami y presentador del programa Mundo Salvaje, comparte este viernes los siguientes diez consejos para la conservación del medioambiente.

SÉ UN CONSUMIDOR RESPONSABLE

Cambia tus hábitos de consumo y alimentación. Trata de comprar alimentos y bebidas que vengan en envases reciclables o responsables con el medioambiente como el cristal, el metal, la cerámica o la piedra, y comprar alimentos a granel en lugar de envasados.

Cuando vayas al supermercado lleva tu propia bolsa reutilizable.

Opta por los productos orgánicos y de comercio justo, ya que respetan el medioambiente en su proceso de elaboración.

Consume solo lo que necesitas y agota la vida útil de las cosas.

ACTÚA DE FORMA RESPONSABLE CON LA NATURALEZA

Evita la contaminación de recursos naturales y actúa con criterio cuando te encuentres en entornos naturales. Entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares.

Cuida los bosques no provocando incendios o tirando basura.

No toques los nidos ni las crías de los animales que veas.

Si te encuentras en un área protegida o en una reserva natural sigue las indicaciones y actúa con sentido común para que tu visita no afecte a la flora y fauna del lugar.

AHORRA AGUA EN TU DÍA A DÍA

Se estima que la familia promedio puede gastar 180 galones de agua por semana o 9.400 galones de agua al año de fugas de agua en el hogar.

No dejes correr al agua innecesariamente mientras te duchas o te lavas los dientes.

Riega las plantas solamente cuando sea necesario y trata de hacerlo muy temprano o después de la caída del sol para evitar la evaporación.

Repara cualquier fuga de agua que observes en la casa y reporta las fugas que veas en la calle o en tu lugar de trabajo.

AHORRA ENERGÍA ELÉCTRICA

Utiliza la luz natural lo más posible y apaga la luz cada vez que salgas de una habitación.

Usa bombillos de bajo consumo, los cuales ahorran hasta un 75 % de energía.

Gradúa el termostato del aire acondicionado a una temperatura soportable.

Usa electrodomésticos eficientes. Si tu refrigerador tiene más de diez años es mejor sustituirlo por uno moderno.

Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando.

Usa la lavadora y el lavavajillas hasta que estén a carga completa y así ahorras energía y agua.

RECICLA Y REUTILIZA

Separa tu basura y recicla. Te puedes informar con el departamento de desperdicios sólidos de tu gobierno local sobre qué puedes reciclar y qué no.

Cada vez que reciclas papel, por ejemplo, ayudas a evitar las talas innecesarias y también la contaminación de grandes cantidades de agua que conlleva la fabricación del papel.

Por otro lado, el manejo responsable de los plásticos mediante el reciclaje y la reutilización evita que estos acaben contaminando los recursos naturales como ríos y océanos.

AYUDA A PROTEGER LA BIODIVERSIDAD

Las especies invasoras son uno de los grandes enemigos de la diversidad. No adquieras especies exóticas y mucho menos las abandones.

El contrabando de especies exóticas es un negocio muy lucrativo usualmente perpetrado por el crimen organizado. Según las Naciones Unidas, se estima que la demanda de productos derivados de la vida silvestre genera hasta 23.000 millones de dólares anuales.

El primer paso para contrarrestar este negocio ilegal es no adquirir especies exóticas.

APOYA A ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS

Las ONG conservacionistas hacen una gran labor para proteger la naturaleza. Al hacerte socio/a de ellas y donar tu tiempo como voluntario estás ayudando a preservar el medioambiente. En Estados Unidos puedes colaborar con WWF (World Wildlife Fund), Ocean Conservancy o TNC (The Nature Conservancy).

EXIGE ACCIONES A LOS GOBIERNOS LOCALES

Otra forma en que las personas pueden ayudar a cuidar del planeta es exigirles a sus gobiernos locales que tomen medidas concretas para el desarrollo sostenible. Algunas medidas puntuales que se pueden pedir son:

Expandir las áreas protegidas, invertir en infraestructura verde, crear nuevas normas ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen, frenar la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales.

USA MENOS EL AUTO

Los automóviles son una de las principales fuentes contaminantes del mundo. Los vehículos manejados en carretera emiten cerca de 1.400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GHG) en la atmósfera cada año, mayormente como dióxido de carbono (CO2).

Busca alternativas al uso de automóviles:

Utiliza una bicicleta, monopatín o camina para distancias cortas, explora la posibilidad de hacer “pool” o compartir un auto con amigos y familia y así todos viajan juntos, si tienes la posibilidad opta por un automóvil eléctrico y así evitaras las emisiones de CO2 y otros contaminantes que afectan el medioambiente.

ENSEÑA A LAS FUTURAS GENERACIONES A APRECIAR Y CUIDAR LA NATURALEZA

Acerca a los menores a la naturaleza en su entorno: plantas, pájaros, insectos, arboles o flores.

Inculca el respeto y cuidado de las plantas y los animales.

Visita con ellos museos de ciencias naturales o zoológicos para que aprendan sobre la naturaleza y la vida animal.

Enséñales a ahorrar agua y luz y cómo reciclar.