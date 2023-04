Expresidente de Google Eric Schmidt: “La IA es un nuevo amanecer tecnológico”

Miami, 21 abr (EFE).- El expresidente de Google Eric Schmidt señaló este viernes que la Inteligencia Artificial (IA) constituye “un nuevo amanecer tecnológico con diferencia”, el cual domina el sector y aportará beneficios en los campos científico y educativo, aunque también traerá “aspectos negativos”.”Quiero ser claro en ello: hay peligros biológicos, cibernéticos y sociales”, dijo Schmidt en una charla con el alcalde de Miami, Francis Suárez, en la última jornada del foro tecnológico eMerge Americas que se celebra en el Centro de Convenciones de Miami Beach (EE.UU.).Schmidt, que fue presidente ejecutivo de Google entre 2001 y 2011, año en que pasó a encabezar su consejo de administración hasta 2017, fue enfático al mismo tiempo en aseverar que la IA será beneficiosa para la ciencia y la educación, y que a los profesionales de estos y otros campos los hará más “capaces y productivos”, antes que suponer un riesgo laboral.”Necesitamos estos humanos, quiero un maestro humano, un doctor humano, y un alcalde humano”, señaló el fundador de la organización filantrópica Schmidt Futures, quien dijo que el porcentaje que representa esta tecnología para la extinción de la especie humana “es cero”. El ejecutivo, coautor del libro “The Age of AI” (2021) junto a Henry Kissinger y Daniel Huttenlocher, no se mostró inclinado a aplicar una pausa en el avance de esta tecnología, sino mas bien a encontrar soluciones, en conjunto con el Gobierno, para enfrentar los “significativos riesgos” que entraña. Mostró preocupación, por ejemplo, ante la posibilidad de que menores y adolescentes establezcan un vínculo emocional con un aparato con IA, y que éste le diga “algo inmoral, incorrecto o inapropiado”. “Hay bastante evidencia que las redes sociales están haciendo daños a adolescentes, especialmente a las chicas”, acotó.¿LA NUEVA “ARMA NUCLEAR”?”¿Es la IA el arma nuclear de una nueva generación”, le preguntó Suárez, a lo que Schmidt respondió que dependerá de la “proliferación” de estos sistemas, los cuales eventualmente serán más rápidos que la mente humana e incluso “empezarán a aprender por su propia cuenta”.Estimó que en un futuro habrá en el planeta entre unas 5 a diez “super computadoras” capaces de procesar comportamientos y conductas humanas, y sobre las cuales no se sabe “qué tan lejos podrán llegar”. Aunque estos desarrollos implicarán millones de dólares y conocimiento cuyas patentes están muchas en manos de EE.UU., alertó que China está invirtiendo más dinero que la nación estadounidense y generando mas tecnología en este campo, por lo que saludó las medidas para dificultar al país asiático la adquisición de semiconductores. “Parece que estamos un poco adelantados, como uno o dos años, lo cual no es mucho y ellos están muy decididos a alcanzarnos”, dijo Schmidt, quien durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) fue miembros del Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología de EE.UU.Aunque aventuró que en unos “cientos de años” la IA será “muy parecida a la mente humana” no cree sin embargo que pueda llegar a “responder a la pregunta de qué es la conciencia humana”. MIAMI, EL EJEMPLO DEL SUEÑO AMERICANOEl ejecutivo puso de relieve el crecimiento de Miami en empresas e inversión, y que sea una suerte de capital de América Latina en EE.UU. por el talento de esa región que atrae. “Quiero esa libertad, quiero mas inmigración, mas emprendedores y mas creatividad en el país”, dijo a Suárez, a quien señaló como el alcalde que mas sabe de tecnología del país.Ambos han llevado a cabo la ponencia principal de la jornada de hoy del foro eMerge Americas, inaugurado el jueves y con presencia de Tom Brady, siete veces ganador de la Super Bowl. Durante una charla con los directivos de este foro Melissa Medina y Felice Gorordo, animó a no rendirse a los emprendedores, cien de lo cuales participan en el concurso “Startup Showcase” de este evento y del que hoy se dieron a conocer a los 25 semifinalistas que buscan hacerse con un premio de 420.000 dólares (382.000 euros). eMerge Americas prevé superar este año los 20.000 asistentes de medio centenar de países y las 4.000 organizaciones que se dieron cita en 2022.