Xavi: “Los 3 o 4 próximos partidos son clave”￼￼

Sant Joan Despí (Barcelona), 15 abr (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, recalcó en la previa del encuentro ante el Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, que “los 3 o 4 próximos partidos” son importantísimos para que el equipo se proclame campeón de LaLiga Santander.

“Llevamos una ventaja importante y estos próximos 3 o 4 partidos son clave. Si los ganamos seremos casi campeones”, aseguró Xavi, quien recordó “lo difícil” que es ganar partidos en la recta final de la temporada, donde siempre hay muchas cosas juego.

“Ellos se juegan bajar de categoría y se están jugando la vida. Nosotros estamos en una situación privilegiada, que hubiera firmado al inicio de temporada, pero queda el ‘rush’ final y necesitamos ganar muchos partidos para ganar esta Liga”, insistió.

En este sentido, Xavi destacó que el madrileño “es un equipo muy agresivo” que ha sumado “muchos puntos en su campo”, y apuntó que el horario (16:15 horas) “tampoco ayuda”.

“Son un equipo directo que hace muy bien las cosas. Normalmente juegan con línea de cinco y con juego directo para Unal y Mayoral. Preveo un rival y un partido muy difícil”, resumió.

El preparador catalán no podrá contar, una jornada más, con Christensen, Pedri, De Jong y Dembélé, cuatro futbolistas fundamentales en su esquema de juego y que ultiman la recta final de su recuperación.

“La mayoría están casi listos. Hemos pensado que era mejor no arriesgar y que aguanten una semana más. Tienen predisposición para jugar, pero era mejor esperar”, comentó al respecto Xavi, que dará la lista de convocados tras el entrenamiento de esta tarde.

Ya sin partidos entre semana, las rotaciones no se antojan tan necesarias. Por eso, para los diez duelos que restan, el técnico del conjunto azulgrana anunció que “jugarán los que estén mejor en cada momento”, ya que “no es momento de hacer demasiadas pruebas”.

En cualquier caso, Xavi negó que la plantilla no tenga suficiente calidad: “No falta talento, falta generar más. Jordi (Alba) es un magnífico pasador y lo tenemos que aprovechar; y Balde también genera en uno contra uno y los tenemos que aprovechar para generar en ataque”.

Preguntado por cómo van las negociaciones sobre su renovación, Xavi aseguró que “no habrá ningún problema” para llegar a un acuerdo.

“Estoy contentísimo que valoren el trabajo. Hay conversaciones cada día, pero primero hay que ganar LaLiga, y luego, concretar una posible renovación”, afirmó el de Terrassa, al que le gustaría tener una carrera como entrenador como la de Pep Guardiola.

“Yo lo considero el mejor del mundo. Es brillante y sigue siendo el número uno. Todos los que pasan por sus manos quedan cautivados. Yo acabo de empezar, pero ojalá pueda tener el palmares de él, no para mí, para el Barça”, sentenció.